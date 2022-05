Uhren aus Meisterhand

„Diamonds are a girl’s best friends“ – dies wusste schon Marilyn Monroe und bei Juwelier Kieslich können diese Träume in Gold und Silber gefasst werden. Seit drei Generationen ist die Familie in Klosterneuburg ansässig und bietet neben Schmuck vor allem traditionelles Handwerk.

1938 kaufte Alois Kieslich von Uhrmacher W. Krause das Geschäft am Rathausplatz. Gleichzeitig hatte Alois Kieslich noch ein Geschäft in Mährisch Altstadt (dem heutigen Staré Město pod Sněžníkem in Tschechien). Da seiner Gattin Antonia dort aber das Klima zu rau war, zog das Ehepaar mit Sohn Ernst, der 1935 geboren wurde, nach Klosterneuburg. Hier eröffnete die Familie im Jahr 1955 ihre zweite Filiale am Stadtplatz.

Nach dem plötzlichen Tod von Alois und Antonia Kieslich übernahmen Sohn Ernst und seine Frau Brigitte die Geschäfte und erweiterten sie 2000 um eine Filiale in Tulln. Auch ihre beiden Söhne stiegen in den Familienbetrieb ein. Beide absolvierten die HTL Bundesfachschule für Uhrmacher in Karlstein (Tirol) und schlossen sie mit der Meisterprüfung ab.

Der langen Tradition ihres Handwerks und natürlich ihrer Familie fühlen sich Jürgen und Gernot Kieslich verpflichtet. 2005 übernahmen sie alle Geschäfte und erweiterten diese noch um eine Filiale in der Rosenarcade in Tulln.

Somit bietet die Familie Kieslich in vier Filialen neben kompetenter und kundenorientierter Beratung vor allem noch traditionelles Handwerk an. Reparaturen werden in den hauseigenen Werkstätten durchgeführt. Für diverse namhafte Uhrenmarken besitzen Jürgen und Gernot Kieslich eine Werkstättenzertifizierung.

Diesem Handwerk hat sich nun auch die vierte Generation verschrieben. Alexander befindet sich derzeit noch in der Ausbildung, er wird die Tradition fortführen.

