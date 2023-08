101 Jahre für die Gäste da

In dritter Generation betreibt Familie Amstätter das gleichnamige Lokal in Hausleiten. Franz Amstätter, der Großvater, hatte das Gasthaus 1922 eröffnet. Das Haupthaus ist seitdem unverändert geblieben, nur das Salettl wurde 1986 unter den Eltern von Franz Amstätter jun. zu einem Saal für Hochzeiten und Gesellschaften umgebaut. Stolz ist man auf den Garten mit dem alten Baumbestand.

Ursprünglich war das Lokal ein Einkehrwirtshaus. Es gab nur Würstel, saure Wurst etc. „Die Mutter hat dann in den 60er-Jahren zu kochen begonnen“, so Franz Amstätter, der das Gasthaus im September 2001 übernommen hat. Er ist für den Service zuständig, Gattin Gabriele ist Herrin über die Küche. So hat man es 2012 zur Auszeichnung NÖ Topwirt gebracht. Über die Jahrzehnte hat man eine große Zahl an Stammkunden aufgebaut. Sie machen rund 80 Prozent der Gäste aus. „Mittlerweile haben wir schon Stammkunden in dritter Generation“, erzählt Amstätter.

Ohne Reservierung geht aber nichts, denn Franz jun. und Gattin Gabriele „schupfen“ das Gasthaus seit einigen Jahren nur zu zweit. Deshalb haben sie auch die Plätze auf 50 reduziert, nur bei Hochzeiten wird der Saal geöffnet.

„Wir sind ein ganz traditionelles Wirtshaus“, sagt Franz Amstätter. Entsprechend sind auch die Speisen, die man unbedingt kosten sollte. „Backhendl, Schulterscherzl und Marillenknödel“, zählt Gabriele sofort auf. Die Besonderheit: „Ich kenne alle Eigenheiten der Gäste bei den Speisen.“ Aber auch bei Getränken nimmt man Rücksicht. Ein 92-jähriger Stammgast etwa bekommt immer zwei Bierwärmer zum Gerstensaft.

Nur noch vier Jahre wird man diesen Service genießen können, dann winkt die Pension. Bis dahin gilt der Spruch von Franz jun.: „Je älter wir werden, umso mehr Spaß macht uns die Arbeit.“

Von den Söhnen wird wohl keiner den Betrieb übernehmen, sie haben kochen gelernt, aber andere Wege eingeschlagen. Bei großen Events helfen sie aber den Eltern.

Drei Generationen, dreimal Franz – Großvater, Vater und der jetzige Wirt vor dem Lokal in den 1960er-Jahren. Foto: privat

Daten & Fakten

Gasthaus Amstätter

Franz Amstätter

Bahnhofstraße 27

3464 Hausleiten

Reservierungen erbeten

Telefon: 02265/7272

Internet: www.amstaetter.com

Statement

Andreas Minnich, WKNÖ, Bezirksstellenobmann, Korneuburg-Stockerau Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.