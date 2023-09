71 Jahre Erfahrung am Bau

In dritter Generation besteht das Ingenieurbüro Grassl, spezialisiert auf Dienstleistungen im Hochbau. Gegründet hat den Familienbetrieb Baumeister Franz Grassl im Jahr 1952 in Langenzersdorf. Damals wurde neben dem Wohnhaus eine Produktionshalle gebaut. Der Bedarf an Baumaterial war nach dem Krieg sehr groß, Grassl senior startete daher mit der Produktion von Hohlblocksteinen und Deckenträgern.

1960 zog das Unternehmen an den Standort in der Korneuburger Straße. Maschinen übernahmen die Produktion der Hohlblocksteine. 1983 erhielt Grassl ein Patent für einen für Holzöfen entwickelten Grassl Rundkamin. Stets war die ganze Familie im Betrieb beschäftigt. Die Tante des aktuellen Chefs, Gertraud Brabec, führt noch immer die Buchhaltung.

Im Laufe der Jahre hat sich die Ausrichtung des Unternehmens gewandelt. Die Produktion verlagerte sich zu großen Betrieben, Hausneubauten und Sanierungen erlebten einen Boom. In zweiter Generation setzte Viktor Grassl als Baumeister den Schwerpunkt auf Planungs- und Ausführungsarbeiten. Mit Franz Grassl junior stieg 1998 die dritte Generation ein. Er prägte auch das Motto „Seit Generationen – für Generationen.“ Ab 2016 richtete er das Leistungsportfolio dem Markt entsprechend aus. Der studierte Bauingenieur erkannte, dass das Baugeschäft langsam nachließ. Dem trug er Rechnung, der Familienbetrieb verlagerte den Schwerpunkt der Geschäftsfelder. Statt ausführende Bauarbeiten anzubieten, setzt man nun verstärkt auf die Bereiche Planung, das Erstellen von Einreichplänen, Energieausweisen und statischen Berechnungen. Zudem ist Franz Grassl junior auch als gerichtlich beeideter Sachverständiger tätig.

Auch für ihn gilt der Leitsatz aller Generationen: „Mit unseren mehr als 70 Jahren Erfahrung und unserem Fachwissen als Baumeister bieten wir unseren Kunden optimale Ergebnisse für jedes einzelne Projekt, was hunderte zufriedene Kunden beweisen!“

Die Arbeit war in den Anfangsjahren schwer, zum Ausgleich lud Firmengründer Franz Grassl (2. v. l.) die Angestellten zu Feiern ein. Foto: privat

