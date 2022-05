Arbeit mit Feuer und Flamme

Zumindest bis 1895 lässt sich der Familienbetrieb zurückverfolgen. In fünfter Generation wird das Unternehmen von Andreas Niesner geleitet, unterstützt von Vater Gerhard und Mutter Brigitte. Sie war übrigens eine der ersten Rauchfangkehrermeisterinnen in ganz Österreich, Vater Gerhard als Jurist ist für die EDV und rechtliche Belange zuständig.

In den Anfängen war das Unternehmen noch ein Ein-Mann-Betrieb. „Damals musste man noch zu Fuß in den Nachbarort gehen, meine Vorfahren haben oft noch bei den Kunden übernachtet“, erzählt Niesner. Bezahlt wurde dann in Naturalien, z.b. mit einem Huhn. Die Tätigkeiten beschränkten sich allerdings auch wirklich nur auf das Kehren und Kontrollieren der Rauchfänge.

Vor rund 40 Jahren wurden die Aufgaben vielfältiger. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von drei im Jahr 2008 auf aktuell acht, davon drei Damen im Außendienst. Auch ein Lehrling befindet sich in Ausbildung. Fast alle Angestellten, die in dem Familienbetrieb ausgebildet wurden, sind auch im Unternehmen geblieben, sagt Niesner stolz. Dies sei wichtig, denn „wenn man gute Leute will, muss man sie selber ausbilden.“

Der Beruf des Rauchfangkehrers ändert sich mehr und mehr vom Handwerker zum Techniker, der überprüft und berät. „Den Rußknecht von einst gibt es nicht mehr“, so Niesner. Für den 35-Jährigen war es immer schon „ganz klar und normal, dass ich Rauchfangkehrer werde, ich musste nicht überredet werden.“ Dabei kommt ihm der Wandel der Aufgaben zugute, denn er ist nicht schwindelfrei.

Oft muss Niesner nicht mehr aufs Dach. Schließlich ist der Rauchfangkehrermeister auch Energieberater, Biowärme-Rauchfangkehrer und hat Ausbildungen im Bereich Brandschutz absolviert. Rund 5.000 Haushalte betreut er mit seinem Team. Auf der Homepage bietet Niesner auch jede Menge Infos ganz zeitgemäß in Form von Videos an.

Seine Tätigkeit bezeichnet Niesner als den „traditionellsten aller Green Jobs.“ Man sollte aber die Arbeit und Menschen mögen. Denn oft passiert es, dass Passanten an einem der Knöpfe des Rußgewands drehen wollen.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ