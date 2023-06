Brot mit einem Lächeln verkaufen

In bereits dritter Generation stehen Stefanie und Martina Reiter mit einem Lächeln hinter dem Tresen und bedienen die zahlreichen Kunden. Vater Wolfgang ist zwar schon in Pension, schaut aber immer noch in der Bäckerei nach dem Rechten.

Entstanden ist die Bäckerei im Jahr 1950. Der Liebe wegen zog damals Bäckermeister Leopold Reiter aus Oberösterreich nach Korneuburg und eröffnete am heutigen Standort Backstube und Verkaufslokal. Der Adresse ist man treu geblieben. Nur während eines Umbaus im Jahr 1957 war man kurzfristig im Rathaus untergebracht. Sohn Wolfgang hat Bäcker und Konditor gelernt. „Ich war immer in der Backstube und bin da hineingewachsen“, sagt er. Zwang von den Eltern gab es keinen, „es hat mir immer Spaß gemacht.“ Das gilt auch für seine Lehrzeit in Melk und für die Jahre, die er in der Schweiz verbracht hat.

Warum das Geschäft immer voll ist? Da hat Wolfgang Reiter eine klare Antwort: „Neben unserem breit gefächerten Standardsortiment bieten wir auch laufend Saisonales an. Unsere Produkte werden täglich frisch produziert und die Backstube ist vom Verkaufsraum nur wenige Meter entfernt.“ Die Zusammenarbeit erfolgt mit Partnern aus der Umgebung. Neben regionalen Schmankerln wie zum Beispiel handgezogenem Apfelstrudel oder Grammelpogatscherln wird auch das Angebot an Urgetreide-, Vollkorn- und Dinkelprodukten ständig erweitert.

Es gibt aber noch ein Geheimnis, das Stefanie Reiter aufdeckt: „Wir gehen individuell auf unsere Kunden ein.“ „Auch Sonderwünsche können bei uns gerne umgesetzt werden“, bestätigt Martina Reiter. Nicht nur ein langjähriger und dadurch sehr erfahrener Personalstamm, auch ein großer Kreis an Stammkunden schätzen die familiäre Atmosphäre im Traditionsbetrieb.

Während Bruder Florian einem technischen Beruf nachgeht, sind sich Stefanie, Wolfgang und Martina einig, dass der Familienbetrieb weitergeführt wird: „Wir werden auch weiterhin mit viel Engagement frischen Wind in unsere Bäckerei bringen!“

