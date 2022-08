Die Blutwurstweltmeister

Alte Handwerkskunst wird bei der Fleischerei Dormayer in Langenzersdorf bereits in dritter Generation mit innovativen Ideen vermischt. So erreichte man internationale Auszeichnungen, Kunden verliehen das Adelsprädikat „Blunzenkönig“.

Das Fleischerhandwerk hat an dem Standort rund 200 Jahre Tradition, 1819 wurde ein Sohn des Fleischhauers Franz Molzer getauft. 1950 übernahm Franz Dormayer sen. mit Gattin Maria Anna den Betrieb von der Familie Molzer. Fünf Jahre später wurde das Geschäft neu gebaut, dann folgte die Wurstküche.

Die Übergabe an die zweite Generation Franz jun. und Gattin Margarete erfolgte 1979. Bereits 1980 wurde eine Wärmerückgewinnungsanlage eingebaut, Geschäft und Kühlhaus wurden modernisiert. Ab 1982 nahm der Fleischer an internationalen Bewerben in Deutschland, Belgien, Holland, Dänemark und Frankreich teil. „Damals war das noch ein Lachakt“, erinnert sich Franz Dormayer jun. Ein Jahr später wurde der zweite Platz bei der Blutwurst-WM in Frankreich erreicht. Acht Mal wurde Dormayer Landessieger in Frankreich. 2000 folgte der Titel des Blutwurstweltmeisters. Wenig später begann die Entwicklung fruchtiger Blutwurstsorten, seit zehn Jahren gibt es eine vegane Blutwurst.

Mittlerweile leitet der 34-jährige Markus Dormayer die Fleischerei. Wurden Schweine in Langenzersdorf früher noch vom Bauern direkt zum Schlachten geführt, wird jetzt bei einem befreundeten Betrieb in Mollmannsdorf vom Fleischermeister selber geschlachtet. Schweine stammen aus dem Bezirk, Rinder und Kälber kommen aus dem Waldviertel.

Die Familie sieht sich als Teil der Genusskette. Somit passt man sich mit dem Angebot an die Ernährungsgewohnheiten der Kunden an. Seit 2021 wird veganer Leberkäse angeboten, seit heuer gibt es auch Weißwurst, Bratwurst, Käsekrainer und Debreziner fleischlos.

Für die Kunden eröffnet sich im Geschäft ein gigantisches Angebot an Blutwurstspezialitäten. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass auch „normale“ Fleischerzeugnisse in Handfertigung angeboten werden.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ