Die Wünsche der Kunden zählen

„Die Wünsche der Kunden umsetzen“, lautet das Rezept von Michael Weingartshofer und Matthias Minarik. Die Brüder leiten in bereits dritter Generation den Betrieb Blumen Weingartshofer in Korneuburg.

Die Großeltern haben 1974 mit Blumensträußen begonnen. „Mit Blumen etwas Schönes machen“, war das Ziel von Maria Weingartshofer. In der Garage in Bisamberg wurde gearbeitet, sie wurde auch der erste „Shop“. Verkauft wurde auch auf Märkten in Wien.

Freundlichkeit war neben einem guten Gespür der Erfolg der Großmutter, „sie hat sich ganz Bisamberg geholt“, erzählen die beiden Enkel. Nur vier Jahre später kaufte das Ehepaar Maria und Franz Weingartshofer den Grund in Korneuburg, auf dem sich noch immer die Firma befindet.

Zusätzlich startete man mit einer eigenen Produktion mit Glashäusern hinter dem Geschäft. Bis zu 50 Angestellte waren damals in dem Familienbetrieb beschäftigt. Mit dem EU-Beitritt kam billige Konkurrenz aus dem Ausland. Man stand vor der Entscheidung: Dienstleistung oder Produktion?

Die zweite Generation, Dagmar Weingartshofer-Minarik und Gerhard Minarik, wählten schließlich beides. Die gelernte Floristin und der Buchhalter schafften es, den Betrieb gegen die Konkurrenz zu verteidigen.

Mittlerweile gibt es vier verschiedene Bereiche im Unternehmen: Trauer, Hochzeit, Raumbegrünung und Garten. „Und jeder Bereich hat fixe Aufgaben“, so Matthias Minarik. Wie bei den Eltern ist er der Buchhalter, sein Bruder ist der Florist und Gartengestalter.

Schwerpunkt im Betrieb ist sicher die Tagesfloristik. Da gibt es im Zuge der Digitalisierung auch neue Projekte: die Möglichkeit zur Selbstbedienung im Geschäft in der Stockerauer Straße und einen Blumenautomaten am Hauptplatz.

Wichtig ist Minarik und Weingartshofer aber der Kundenkontakt. Denn neben freundlicher und kompetenter Beratung im Geschäft ist speziell bei der Gartengestaltung von großer Bedeutung, „dass sich der Kunde persönlich wertgeschätzt fühlt“, sind die beiden überzeugt.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ