„& Hüte“ seit 100 Jahren modern

Seit 1921 besteht das Hutgeschäft am Hauptplatz 11 in Korneuburg als Familienunternehmen. Maria Pleyer, die Urgroßmutter der jetzigen Besitzerin, legte damit den Grundstein für die Familientradition. Als gelernte Modistin kreierte sie mit handwerklicher Perfektion elegante Modellhüte, die Werkstatt befand sich im hinteren Teil des Geschäftslokals „& Hüte“. „Damals war der Hut mehr als ein modisches Accessoire – er war unentbehrlicher Bestandteil der täglichen Ausgehkleidung und galt als Statussymbol“, erklärt Besitzerin Barbara Wiegisser.

Nach dem Krieg zählten die Frauen der russischen Besatzer zu den Kundinnen. Sie ließen sich feinste Kreationen anfertigen.

Tochter Elfriede Nothelfer, ebenfalls Modistin, übernahm das Geschäft im Jahre 1967. In dieser Zeit hatte sich die Mode in Richtung Pelzkappen gewandelt, ein Zeichen des Wohlstands. Schließlich folgte Tochter Brigitte Meister, die das Geschäft ebenfalls mit viel Liebe zum Modistinnen-Handwerk geführt hat.

In vierter Generation leitet Barbara Wiegisser seit 2012 das Geschäft. Das Besondere an dem Hutsalon ist, dass über die Jahrzehnte meist Mutter und Tochter zugleich in dem Laden tätig waren, daran hat sich bis heute nichts geändert.

In den hundert Jahren habe sich die Mode komplett gewandelt, sagt Barbara Wiegisser. Neben Daunenjacken (statt Mänteln) sind heutzutage sportliche Mützen und Kappen gefragt. Im Sommer greifen die Kundinnen dann doch zum Hut – allerdings aus Stroh. Soll es elegant sein, wird ein Fascinator getragen, ein festlicher Kopfschmuck. Natürlich kommt das Fachwissen von Wiegisser zum Tragen: „Ich kann betraten, was zu welchem Typ passt.“

Hutfachgeschäfte sind rar geworden, entsprechend groß ist das Einzugsgebiet von Wiegisser. Kundinnen kommen aus den Bezirken Hollabrunn und Gänserndorf sowie aus Wien.

Die Geschäftsübernahme, den Schritt in die Selbstständigkeit bereut Wiegisser, die Marketing-Managerin in einer führenden österreichischen Bank war, keinen Tag. Sie liebt das Gefühl, „ihr eigener Herr und kreativ“ zu sein.

Entgeltliche Kooperation

von NÖN und WKNÖ