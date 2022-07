Immer am Puls der Zeit

Seit 1925 ist der Gasthof Roderich in Langenzersdorf im Besitz der Familie von Manfred Ullmann, der den Betrieb in vierter Generation leitet. Gebaut wurde das einst kleine, ebenerdige Wirtshaus vermutlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts.

Als der gebürtige Groß Schweinbarther Roderich Mälcher das Lokal übernahm, hatte es bereits einen ersten Stock. „Mein Großvater war sehr gesellig, es war immer eine gute Stimmung im Lokal“, erinnert sich Brigitte Ullmann, die mit ihrem Gatten Werner das Gasthaus in dritter Generation geführt hat. Diese Geselligkeit war in einer Zeit, als es in Langenzersdorf rund 19 Wirtshäuser gab, wichtig. So wurde Roderich nicht nur der Name des Gasthofes, sogar die Busstation vor der Haustüre hieß so.

Es dauerte bis 1952, bis in zweiter Generation Wilhelm und Johanna Baller das Lokal übernahmen. Sie erwarben ein Nebenhaus, um mehr Zimmer vermieten zu können. Ab 1986 durften dann Werner und Brigitte die Geschicke des Betriebs leiten. Ständig wurde erweitert und modernisiert. Dies ist auch heute noch so: Manfred Ullmann, seit 2010 der Chef, hat mit seinem Vater einen Teil der Zimmer komplett saniert. „Im Jännerloch, wenn kaum Gäste kommen, haben wir Fliesen gelegt“, erinnert er sich.

In den letzten Jahrzehnten musste sich die Familie immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellen. Als noch eine vierspurige Straße durch die Gemeinde führte, gab es die „Theaterbusse“. Wien-Besucher machte auf der Heimfahrt einen Halt zum Abendessen. Dann wurde die Autobahn gebaut. Die Mittagsmenüs wiederum wurden weniger, weil die Menschen weniger Zeit haben.

Deshalb wagte die Familie einen mutigen Schritt: Das Restaurant ist an Wochentagen nur am Abend geöffnet, am Samstag auch mittags. Das Ergebnis: Das Lokal ist zumeist voll, man sollte reservieren.

Für die nahe Zukunft will Ullmann wieder einige Badezimmer in dem 42-Betten-Haus modernisieren. Und der Gastgarten wird verschönert. Sein Ziel ist es, das letzte gutbürgerliche Wirtshaus einmal an seine Tochter übergeben zu können.

