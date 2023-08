200 Jahre Stickerei Stefsky

Seit 200 Jahren hat die Stickerei Stefsky schon ihre Werkstatt mitten in Stockerau. Der Posamentierer Josef Stefsky hatte 1823 den Mut, den Betrieb zu errichten. Was klein begann, entwickelte sich zu einem immer größeren Unternehmen, als eine eigene Spinnerei, Färberei und Weberei dazukamen. 1833 kaufte Josef Stefsky das Freysegg'sche Herrschaftshaus in der Hauptstraße Nr. 14. Bis heute ist die Stickerei Stefsky e.U. in diesem Haus angesiedelt. In bereits sechster Generation leitet nun Christina Möller den Familienbetrieb.

Neben Bändern, Borten etc. produzierte das Unternehmen „alles, was eine Uniform aufgemotzt hat“, so Möller. Über 1.000 Muster für das Militär hatte man. Der Höhepunkt der Firma war um das Jahr 1880, auch aufgrund einer Neuausrüstung des k. & k. Heeres. Zu dieser Zeit hatte das Unternehmen 235 Mitarbeiter. Dabei wurde darauf geachtet, dass man fortschrittliche Maschinen hatte, wofür es oft Auszeichnungen gab.

Davon ist wenig übriggeblieben, zu groß war die Konkurrenz aus Fernost mit Dumpingpreisen. Deshalb beschränkt sich die Inhaberin, die nach der Matura vor 35 Jahren in das Unternehmen eintrat und es seit 2006 leitet, auf Stickereien. Da kann sie punkten, weil sogar Einzelanfertigungen wie Taufhemden möglich sind. Eine große Herausforderung und Ehre war es, das Sargtuch von Kaiserin Zita mit dem Wappen zu besticken.

Gab es seinerzeit eine große Riege von Arbeiterinnen, die Webstühle und Stickmaschinen bedienen, arbeitet Möller heute allein, die letzte Angestellte hat den Betrieb 2013 verlassen, weil die Zeit der Großaufträge vorbei war. Vereinswappen aller Art werden ebenso bestickt wie Schulterklappen für Feuerwehren. Shirts und Jacken mit Firmen- oder Vereinslogo sind Spezialitäten von Möller. Für spezielle Aufträge wie Gutscheine, individuell verzierte Tücher oder Sonderanfertigungen bietet sich das persönliche Gespräch an, fast alle Wünsche können in qualitativ hochwertiger Stickerei umgesetzt werden.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ.

Äußerlich seit 200 Jahren unverändert ist der Firmensitz in der Hauptstraße an der Kreuzung mit der Bahnhofstraße. Der gesamte Komplex war Produktionsstätte. Foto: privat

Daten & Fakten

Stickerei Stefsky e.U.Hauptstraße 142000 StockerauTelefon: 02266/62705 Fax: 02266/62705-5Mail: office@stickerei2000.atInternet: www.stickerei2000.at

Information

Andreas Minnich, WKNÖ, Bezirksstellenobmann Korneuburg-Stockerau

Foto: Wagner Tanja

Unternehmen brauchen bestens ausgebildete Mitarbeiter. In unseren Lehrbetrieben wird dafür der Grundstein gelegt.