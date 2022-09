Tradition beim letzten Weg

Bereits in vierter Generation wird die Piperger Bestattung in Korneuburg als Familienbetrieb geführt. Seit 110 Jahren kümmert man sich um den letzten Weg und um trauernde Angehörige.

Dabei musste man sich auch an die sich wandelnde Trauerkultur anpassen. Mittlerweile bietet man ein Vollservice, um den Hinterbliebenen möglichst alle Wege abzunehmen und eine würdevolle Beerdigung zu ermöglichen.

Als Trauerwarenhandlung gründete Anton Piperger senior den Betrieb im Jahr 1912 am Korneuburger Hauptplatz. Die Adresse ist bis heute der Firmensitz.

35 Jahre lang leitete er das Unternehmen, bis im Jahr 1947 Anton Piperger junior das Geschäft seines Vaters übernahm. Er sorgte durch viel Umsicht dafür, dass die Bestattung Korneuburg auch in den Wirren der Nachkriegsjahre bestehen blieb.

Piperger junior war es, der eine Partnerschaft mit der Bestattung Wien einging. Fortan konnte man die Beerdigungen mit den schon motorisierten Leihwagen der Bestattung Wien durchführen. Dies verlieh dem letzten Weg deutlich mehr Würde.

Im Jahr 1982 übergab Piperger junior den Betrieb an seine Tochter Gerda. Sie führte die Bestattung Piperger mit Erfahrung und Tradition weiter. Wichtig war ihr, den Standard der pietätvollen Arbeit zu sichern. Denn Trauerarbeit bedeutet, mehr als nur Dienstleister zu sein.

Gerda Piperger war es auch, die die Zusammenarbeit mit der Wiener Bestattung auflöste und den Betrieb wieder auf eigene und gesunde Füße stellte.

Tochter Marie, die vierte Generation, wuchs in den Traditionsberuf ihrer Familie hinein und übernahm 2018 den Betrieb. Da man völlig unabhängig und eigenständig ist, kann man sich verstärkt den Wünschen der Kunden anpassen. Mit dem Erfahrungsschatz von 110 Jahren bietet das Familienunternehmen ein einfühlsames Umfeld, in dem man in den ersten Tagen des Schmerzes und der Befangenheit eine Stütze und auch ein umfassender Ansprechpartner ist. Man nimmt sich die Zeit, die jede Trauerfamilie braucht, und gibt der Trauer den Raum, den sie braucht.

