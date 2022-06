Von Eisenwaren zum Baumarkt

Es war 1883, als Franz Fetter am Hauptplatz in Korneuburg seine Eisenhandlung gründete. Der Ururgroßvater des heutigen Geschäftsführers Andreas Fetter bewarb sein Angebot, das u. a. „bestes Steirisches Eisen, k. k. geaichte Waagen“ umfasste.

Im Inserat tauchten Leitsätze auf, die auch heute noch im Unternehmen gelten: „... durch gute Bedienung sowie reiche Auswahl seines Eisenwarenlagers die Zufriedenheit und das Vertrauen des P. T. Publikums zu erwerben …“ Für Geschäftsführer Fetter ist dies auch nach über 130 Jahren „der goldene Schlüssel für Kundenzufriedenheit und Arbeitsplatzsicherung“.

Über Jahrzehnte blieb es bei der Eisenwarenhandlung. Der Grundstein von „Fetter“, wie er heute bekannt ist, wurde 1966 gelegt. Leopold Fetter hatte ein Jahr zuvor seine kaufmännische Ausbildung absolviert und begann mit dem Baustoffhandel in der von ihm gewünschten Form. Er ist Berater, Verkäufer und auch Lkw-Fahrer. Vater August leitet die Eisenhandlung weiter.

1976 übernahm Leopold Fetter die Firma, er ist bis heute der Eigentümer. Sein Baustofflager im Zentrum von Korneuburg wurde rasch zu klein, das Unternehmen siedelte nach Leobendorf. Der erste Fetter Baumarkt wurde 1979 eröffnet. Die folgenden Jahre waren von ständiger Expan sion geprägt. Auf ein Geschäft in Laa an der Thaya folgten Standorte in Hollabrunn, Gänserndorf, Stockerau, Wien und Kammern.

Für Geschäftsführer Andreas Fetter war es nicht immer klar, dass er den Familienbetrieb übernehmen würde. Nach dem Abschluss der HTL arbeitete er im Autohandel und in der Werbebranche, ging drei Jahre nach Lettland. „Ich habe mir oft die Frage gestellt, ob es mein Ziel ist, in das Unternehmen einzusteigen“, sagt Fetter. Nach rund sechs Jahren „Auszeit“ und einem Wirtschaftsstudium wurde ihm klar, „dass ich in den Betrieb zurückgehe“.

2005 trat Andreas Fetter in das Unternehmen ein, seit 2009 ist er zusammen mit Karl Rebler Geschäftsführer, 2010 entstand eine eigene Führungskräfteakademie. Als Wachstumssprung gilt 2015 die Übernahme von Baumärkten in Eisenstadt und Mistelbach.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ