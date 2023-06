76 Jahre Erfahrung im Hochbau

Auf eine sehr lange Tradition kann das Kremser Bauunternehmen Schubrig zurückblicken. Entsprechend groß ist die Erfahrung in der 1947 von Alfred Schubrig gegründeten Firma.

Der Aufbau des von Bomben zerstörten Bahnhofs war damals das erste Projekt am Firmenhauptsitz in Krems an der Donau. Das Unternehmen entwickelte sich in der Folge zu einem der Leitbetriebe der Region, der sich durch hohe Ausführungsqualität und Termintreue auszeichnete.

Baumeisterin Elisabeth Schubrig führt das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Bruder Alfred seit nunmehr 43 Jahren. Foto: Michael Parak

Heute führen in zweiter Generation die Nachkommen des Gründers, die Geschwister Baumeisterin Mag. arch. Elisabeth Schubrig und Baumeister Ing. Alfred Schubrig, das Unternehmen seit 43 Jahren erfolgreich. Mit Alfred Schubrigs Sohn Baumeister Ing. Thomas Schubrig, BA, ist die dritte Generation ebenfalls bereits im Unternehmen tätig. „Die Arbeitsfelder verändern sich wie die Anforderungen an ein modernes Bauunternehmen stetig“, betont Alfred Schubrig. „Als Familienunternehmen können wir durch unsere kurzen und effizienten Kommunikationswege rasch auf Veränderungen reagieren und flexibel auf die Wünsche unserer Kunden eingehen.“

Die wichtigsten Tätigkeitsfelder des Kremser Hochbauprofis Schubrig sind der Wohnbau, der Industrie- und Gewerbebau, der Wein- und Kellereibau sowie der Bereich des öffentlichen Baus.

Sorgfältige Planung kann die Baukosten minimieren

Im Wohnbau profitieren die Auftraggeber von der langjährigen Erfahrung beim Bau von gemeinnützigen Wohnhausanlagen mit bis zu 100 Wohneinheiten. „Wir legen großes Augenmerk auf erstklassige Durchführung von Aufträgen sowie auf Minimierung der Baukosten durch sorgfältige Planung“, heißt es dazu aus dem Unternehmen.

Mit Baumeister Thomas Schubrig ist bereits die dritte Generation im Unternehmen tätig. Foto: Michael Parak

Die Anforderungen im Industrie- & Gewerbebau sind so unterschiedlich wie die Unternehmen selbst. Hier kommt eine Stärke zum Tragen: die lösungsorientierte und flexible Arbeitsweise. Die bauliche Umsetzung von architektonisch anspruchsvollen, modernen Wein- und Kellereibauten hat zuletzt stetig an Bedeutung gewonnen. Vom Fachwissen der Firma Schubrig profitieren mittlerweile diverse Leitbetriebe der Region. Für Bauvorhaben der öffentlichen Hand – Kindergärten, Schulen, Seniorenwohnhäuser … – ist Schubrig ein starker Partner.

Dies alles wird mit einem Team von rund 100 Mitarbeitern praktisch umgesetzt, dank deren langjähriger Erfahrung nahezu das ganze Spektrum des Hochbaus abgedeckt werden kann.

