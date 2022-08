Brantner: Abfälle sind Wertstoffe

Das 1936 von Walter Brantner sen. als Taxiunternehmen, Reisebüro und Autobusanbieter gegründete Unternehmen befindet sich in dritter Generation in Familienhand. Es widmet sich mittlerweile verstärkt der Abfall- und Kreislaufwirtschaft und ist Vorreiter in Innovationen.

„Grüne Lösungen“ bedeuten für das Unternehmen, dass man dort ansetzt, wo andere nicht weiter wissen. Brantner betrachtet das Ende eines Produkts gleichzeitig als Beginn eines Kreislaufes: „Abfälle von heute sind die Ressourcen von morgen!“

Das am Gründungsort Krems geführte Entsorgungs- und Logistikunternehmen ist auch in der Slowakei, Tschechien, Serbien und Rumänien tätig und beschäftigt über 2.700 Mitarbeiter. Das Hauptaugenmerk gilt der fachgerechten Sammlung und Trennung von Abfällen, die von qualitativen Aufbereitungsmethoden und modernsten Recyclingverfahren begleitet werden. Brantner setzt dabei voll auf Forschung und Digitalisierung und ist Vorreiter in der Digitalisierung der Kunststoffsortierung. So entwickelte man den mehrfach ausgezeichneten Störstoffscanner „HAWKEYE“ („Falkenauge“): Das System identifiziert selbstständig Objekte und kategorisiert und bewertet Abfälle. Der Anspruch, alle wiederverwertbaren Stoffe aus dem Abfall zu filtern, mündet im Zero-Waste-Gedanken, der sich wie ein roter Faden durch alle Tätigkeitsbereiche zieht.

Wertvolle Metalle und Glas aus der Schlacke gewonnen

Brantner vergeudet keine Rohstoffe, deshalb werden am Standort Hohenruppersdorf aus Schlacke wertvolle Metalle und Glas zurückgewonnen. Mit dem patentierten Verfahren können pro Jahr ca. 70.000 Tonnen Reste aus Verbrennungsprozessen recycelt werden. Was dann noch bleibt, geht in Baustoffe und Betonwände.

Brantner beschäftigt sich auch mit natürlichen Ressourcen und der Aufbereitung organischer Abfälle. In der 2021 eröffneten modernsten Kompostieranlage Europas, dem „Erdenreich“ in Krems-Gneixendorf, wird Biomüll zu qualitativ hochwertigen und torffreien Erden und Komposten verarbeitet.

