Der „Tüftler“ in der Backstube

Auf über 200 Jahre Tradition blickt man in der Bäckerei Aubrunner zurück.

Nach langer Zeit in der Kremstalstraße verlegten die Brüder Leo und Alois Aubrunner 1927 die Produktion an den heutigen Standort. Nach deren Tod (1943 und 1951) übernahm Leopoldine Aubrunner, die Großmutter des heutigen Firmenchefs Michael, den Betrieb. 1960 rückte mit ihrem Sohn Walter die nächste Generation nach.

In dieser Zeit entstanden die ersten Selbstbedienungsläden und Supermärkte, der enorme Wandel in der Bäckereibranche begann. Der in vierter Generation tätige Bäckermeister Michael Aubrunner absolvierte die Bäcker- und Konditor-Lehre in Melk.

Danach sammelte er wertvolle Erfahrungen in einer Bäckerei in Sleaford (England) und als Patissier auf den Luxuslinern „Vistafjord“, „Sea Good ess I“ und „Royal Viking Sun“, ehe er nach Krems zurückkehrte. 1992 übernahm er den Betrieb von seinem Vater und führt diesen nun mit tatkräftiger Unterstützung durch seine Frau Karin und ein kleines, engagiertes siebenköpfiges Team.

So wurden 1920 die Backwaren vom Kremstal aus ausgeliefert. Foto: NOEN

Großen Wert legt der Meister auf regionalen Einkauf. Wie Aubrunner betont, könne man als kleiner Bäckereibetrieb nur überleben, wenn man flexibel aufgestellt sei. „Früher gab es Brot, Semmeln, Salzstangerl und Mohnweckerl“, erinnert er sich zurück. „Das breite Angebot ist heute unsere große Stärke.“ Neben dem fast schon „legendären“ Vollkornbrot findet sich in der Vitrine das Urmut-Brot, mit dem das Unternehmen eine Alleinstellung in Krems hat.

Dinkelgebäck ist ein weiterer Schwerpunkt der Aubrunners, und last but not least werden etwa mit veganen Kuchen auch Nischen bedient. „Vieles bei uns wird nach eigenem Rezept gebacken“, erklärt der Meister. „Ich probiere gerne bei den Zutaten herum. Da bin ich ein regelrechter Tüftler.“

