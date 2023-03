Fleischerei besteht seit 160 Jahren

Seit mehr als 160 Jahren befindet sich in der Unteren Landstraße in Krems die heutige Fleischerei Winkler-Langgartner. Sie wird von Florian Winkler mittlerweile bereits in der neunten Generation geführt.

1858 erwarb Johann Hiedler das Haus in der Unteren Landstraße im Kremser Zentrum und legte so den Grundstein für eine erfolgreiche Geschichte. Über die Jahre wurde das Geschäft oft renoviert und den stetig wachsenden Ansprüchen angepasst. Nachdem Elfriede Langgartner ihren Mann Franz Winkler kennen und lieben gelernt hatte, wurden im Jahr 1989 der Betrieb in Krems und der Familienbetrieb in Statzendorf, bestehend seit 1895, zusammengelegt und von der Familie Winkler übernommen. Seit sechs Jahren führt bereits Sohn Florian den Familienbetrieb. Produziert wird nach wie vor in der Stadt in den Mauern aus dem 16. Jahrhundert.

Im Betrieb in Krems und in der Filiale in Statzendorf sind zehn Mitarbeiter um das Wohl der Kunden bemüht.

Die Produktpalette reicht vom klassischen Braten über traditionelle Wurstsorten bis hin zu Spezialitäten wie Rohschinken, Gewürzschinken oder Pasteten. Ein besonderes Anliegen sind Winkler, der selbst Jäger ist, Wildspezialitäten aus heimischen Revieren. Auch dabei achtet er auf Qualität und Innovation. Neben frischem Wild, je nach Saison, gibt es eine breite Produktpalette von Wild-Leberkäse, Chilli-Cheese-Variationen bis hin zu Wild-Wurst und Rohschinken. Besonders beliebt sind auch die kalten Heurigenplatten und die bunt gemischten belegten Brötchen für jeden Anlass. Auch als Caterer erfreut sich das Unternehmen großer Beliebtheit.

Das Rindfleisch kommt ausschließlich aus dem Waldviertel, das Schweinefleisch aus dem Weinviertel, und beim Gebäck setzt man auf regionale Bäcker. Besonders etabliert hat sich in den letzten Jahren der Mittagstisch mit bodenständigen Gerichten für jeden Gaumen. Immer wieder wird an neuen Rezepten getüftelt – doch jetzt zu Ostern bleibt der traditionelle Osterschinken im Brotteig fixer Bestandteil des Angebots.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ