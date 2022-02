Ideen-Feuerwerk für Weingut

162 Jahre Tradition hat das Weingut Müllner am Kremser Körnermarkt. Die Weingartenfläche umfasste damals rund einen Hektar. 1860 von Michael Müllner gegründet, bauten es dessen Sohn Johann – er schloss einen Weinhandelsbetrieb an – und der gleichnamige Enkel bis 1984 auf 14 Hektar aus.

Weingut hat heute fast 80 Prozent Exportanteil

Johann „Hansi Müllner (53), der seit 1991 als Eigentümer fungiert (sein Bruder führt den bekannten Heurigen im Stadtgraben), ist dabei, den Betrieb weiter auszubauen. Aktuell umfasst dieser 68 Hektar Rebfläche und gibt sechs Mitarbeitern ganzjährig Arbeit. In der Lesezeit sind es um rund 20 mehr. „Wir haben fast 80 Prozent Exportanteil“, so der Winzer, dessen Weine in Deutschland, Russland und sogar in den USA getrunken werden.

Der Absolvent der HBLA Klosterneuburg hat den großflächigen Umbau des Betriebsgebäudes inklusive Neuausstattung aller technischen Anlagen zuwege gebracht. Dieser ging in den 1990er-Jahren vonstatten und war eine beachtliche Leistung. Denn zwischen dem Stadtgraben und dem Körnermarkt umfasst die Liegenschaft beachtliche 2.000 Quadratmeter Fläche. „Unser heutiger Wirkungsbereich erstreckt sich von der Arbeit im Weingarten über die fertig abgefüllte Weinflasche bis zur gesamten Vermarktung.“

Zu Recht stolz ist Hansi Müllner auf seine im Jahr 2019 erfolgreich umgesetzte Idee, einen G‘spritzen in der Dose unter dem Markennamen „Kiss Me“ anzubieten – extravagantes Design inklusive. Die Sache schlug zur Freude ihres Initiators voll ein. „Heuer wollen wir die Zwei-Millionen-Grenze knacken“, hat der Unternehmer aber noch viele weitere ehrgeizige Ziele. Schon in rund einem Monat wird zum weißen Spritzwein einer „in Pink“ (mit Rosé-Wein aus Kremser Produktion) dazukommen.

In Saalbach im Bundesland Salzburg wurde vom Kremser Winzer auf 1.212 Metern Seehöhe der höchstgelegene Weingarten Österreichs (vermutlich sogar Europas) ausgesetzt. Auf 1,5 Hektar Fläche stehen 2.500 Weinstöcke. „Wir ernten dort Trauben für unsere Marke Solaris, einen Wein, der exklusiv im Art & Ski-In Hotel Hinterhag der Familie Fersterer verkauft wird.

Riesige Kellerwelt könnte für Gäste erschlossen werden

Neben weiteren Vorhaben wie dem Angebot eines stillen Weins in der Dose und einer Partnerschaft mit Red Bull beim nächsten Grand Prix in Zeltweg hat Müllner noch einiges an Ideen in der Hinterhand. Für seine Heimatstadt interessant könnten Überlegungen sein, die heute noch wie Zukunftsmusik klingen. Die weitläufigen Keller, die vom Stammhaus des Weinguts bis unter die gegenüber liegende ehemalige Bezirkshauptmannschaft in die Altstadt reichen, bieten sich an, als eine Art Erlebniswelt für Gäste erschlossen zu werden. Diese würde einen weiteren Anziehungspunkt für Touristen und Gäste der Weinstadt Krems darstellen.

