Mundpropaganda sichert Erfolg

Es war Johann Schligsbier, der am 8. Jänner 1898 in Senftenberg das Tischlergewerbe behördlich anmeldete. Dies gilt als Geburtsstunde des Unternehmens, das heute in bereits vierter Generation von Gottfried Wieland geführt wird.

Als 1930 Gustav Pscholka bei einer Zwangsversteigerung das Haus übernahm, arbeitete der Sohn des Firmengründers, Johann Schligsbier jun., als selbstständiger Tischlermeister in Droß. 1940 übersiedelte der Betrieb an seinen heutigen Standort. Nach einer Zeit als Witwenbetrieb (Katharina Schligsbier) übernahm Erich Wieland den Betrieb als Geschäftsführer und war ab 1971 Betriebsinhaber.

Seit 1980 ist Sohn Gottfried Wieland (64) hier mit spürbarer Begeisterung tätig. Aktuell beschäftigt er acht Personen, darunter zwei Gesellen und zwei Lehrlinge. „Das Wichtigste in meinem Unternehmen sind die Mitarbeiter“, wiederholt er sein Credo, dass der wirtschaftliche Erfolg ohne ein verlässliches Team nicht möglich sei.

Persönliche Betreuung steht immer an allererster Stelle

Die Besonderheiten der Tischlerei sind, dass das Team alles um das „gemütliche Wohnen“ produzieren und reparieren kann, sowie eine höchstpersönliche Betreuung. „Wir besuchen unsere Kunden vor der Annahme eines Auftrags zu Hause, damit wir etwas über den Menschen ,dahinter‘ erfahren“, erzählt der Meister aus der Praxis. „Dann erfolgen der Gegenbesuch in der Tischlerei, eine kreative Beratung und schließlich eine maßgeschneiderte Individuallösung.“

Die Verbindung traditioneller Handwerkskunst mit den neuesten Erkenntnissen und Techniken ist dabei das Erfolgsrezept. Das bringt zufriedene Kunden und wertvolle Mundpropaganda. „Wir werden sozusagen von Auftraggeber zu Auftraggeber weitergereicht“, lacht Wieland, der auf Monate hinaus volle Auftragsbücher vorweisen kann.

Wie schaut es mit einer fünften Generation aus? „Der Betrieb soll auf jeden Fall weitergehen“, ist der Chef für die Zukunft optimistisch. „Ich höre in den nächsten Jahren noch nicht auf. Aber wir arbeiten an einer Übergabe.“

