Profis seit 50 Jahren am Werk

Das 29-köpfige engagierte Team der Firma Denk GmbH in Etsdorf ist mit großem Einsatz und hoher Kompetenz am Werk. Die Nutzung erneuerbarer Energien steht aktuell im Fokus der Spezialisten, die auf ein in fünf Jahrzehnten Firmengeschichte angesammeltes Know-how zurückgreifen.

Foto: Denk