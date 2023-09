Qualität ist Maß aller Dinge

Es war ein steiler Aufstieg, den die Winzer Krems ab ihrer Gründung 1938 erlebte. Durch Fusionierungen wuchs die Genossenschaft bis in die Mitte der 1970er-Jahre auf 2.700 Mitglieder an. Doch dann kamen die 1980er mit dem Weinskandal, und in der Sandgrube 13 musste man sich neu orientieren ...

Die Erfolgsgeschichte, die seit damals geschrieben wurde, kann sich sehen lassen. Die Ausrichtung der Produktion auf Qualität als oberste Maxime sowie die Forcierung des Exports – heute gehen 55 Prozent der Produktion in 25 Länder – gelangen. Laufende Investitionen zeigen den Fokus auf Nachhaltigkeit. 2005 wurde der Neubau des Kellers mit Presshaus vollendet und die Erlebniswelt „SANDGRUBE 13 wein.sinn“ eröffnet. 2014 gab es Freude über den neuen Vinothekkeller Bründlgraben. Und 2019 bis 2023 folgte der größte Um- und Ausbau der Geschichte, in den 37 Millionen Euro flossen.

„In der Winzer Krems denkt man auch heute in Generationen und lebt die Beständigkeit“, betont das derzeitige Führungsduo, bestehend aus Geschäftsführer Ludwig Holzer und Obmann Florian Stöger. Letzterer ist seit 2020 im Amt und erst der zehnte Vorstandsvorsitzende in der langen Geschichte. Holzer, seit 2019 in der Lenkungsfunktion, agiert gar erst als fünfter Geschäftsführer seit der Gründung. Er freut sich auch über große Beständigkeit in der Schar der Bediensteten. „Die aktuell 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Durchschnitt schon seit elf Jahren bei der Winzer Krems beschäftigt!“

Rund 700 Mitgliedswinzer beliefern die Erzeugergemeinschaft aus einer Rebfläche von 1.200 Hektar. Diese liegt hauptsächlich im Weinbaugebiet Kremstal, weiters werden auch Trauben aus dem Traisen- und Kamptal sowie vom Wagram übernommen. Dass sich das Bekenntnis zur Qualität als Maß aller Dinge lohnt, zeigen viele Auszeichnungen für Winzer- Krems-Weine, zuletzt heuer der „Weltmeistertitel“ für einen Riesling bei der International Wine Challenge (IWC) London.

Ganzjähriger Betrieb herrscht in der Erlebniswelt „SANDGRUBE 13 wein.sinn“, die Blicke hinter die Kulissen erlaubt und den Kremser Wein von seiner schönsten Seite zeigt. Höhepunkt ist ein 4D-Film (3D mit Duft). Seit der Eröffnung gab es hier bereits über 460.000 Besucher, womit die Winzer Krems längst auch zum unverzichtbaren Tourismusfaktor der Stadt Krems geworden ist.

95 Jahre Tradition in der Traubenveredelung: Auf einem Luftbild aus 1961 ist gut zu sehen, wie die Winzer Krems in die Weingärten des Gebiets Kremstal eingebettet ist. Foto: Winzer Krems

Daten & Fakten

Winzer Krems eG

Adresse: Sandgrube 13, 3500 Krems

Telefon: 02732/85511

Mail: office@winzerkrems.at

Web: www.winzerkrems.at

Statement

Thomas Hagmann, WKNÖ Bezirsstellenobmann Krems. Foto: Tanja Wagner

Leitbetriebe haben für die regionale Wirtschaft eine hohe Strahlkraft. Sie sichern Arbeitsplätze und vergeben Aufträge an lokale Betriebe.