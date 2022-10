„Salomonische Lösung“ für jeden

Die Firma Hans Salomon & Co GmbH, ein erfolgreicher Familienbetrieb in Krems und DAS Fachgeschäft für Glas und Porzellan, wird bereits in der vierten Generation geführt. Seit der Gründung der Glas- und Porzellanhandlung und der Glaserei 1908 durch Hans Salomon befindet er sich bei der Wienerbrücke.

Sohn Hans Salomon kam 1946 aus der Kriegsgefangenschaft zurück, übernahm mit Schwester Maria Hager das Geschäft und baute es aus. 1967 wurde die erste Rosenthal-Studio-Abteilung NÖs eröffnet. Auch die Glaserei war und ist ein äußerst erfolgreicher Firmenzweig.

1979 übernahmen Walfried Hager und Maria Schiffinger die Firma. Sie spezialisierten sich auf Markenporzellan und Glas. Seit 2003 liegt die Unternehmensleitung bei Rainer Schiffinger, dem Sohn von Roman und Maria Schiffinger. Er ist Glaser-Meister, baute diesen Bereich aus und hat sich neben Reparaturverglasungen auf Neuverglasungen im und um das Haus spezialisiert. Heute sind Schwester Andrea in der Assistenz der Geschäftsführung, Gattin Doris in der Organisation, Neffe Martin in der Glaserei und Mutter Maria in der Beratung im Familienbetrieb tätig.

Das Geschäft und die Werkstatt wurden zuletzt laufend modernisiert, eine Rahmenwerkstatt, eine Abteilung für Design und Druck und ein neues Büro kamen dazu. Die Angebotspalette reicht heute vom Glas- und Markenporzellan- sowie Leuchtmittel-Verkauf über die Bilderrahmenwerkstatt, Folierungen und Schulbedarf bis zur Produktion von Verglasungen im Innen- und Außenbereich. Lieblingsprojekte des Geschäftsführers sind die Administration des Heurigenportals www.heurigen.at und die Arbeit an den Internetshops www.porzellanwelt.at, www.gläserwelt.at und www.besteckwelt.at . „Corona hat uns im Onlineverkauf weitergebracht!“, zeigt sich Schiffinger optimistisch. „Es gibt für alles eine ,salomonische Lösung‘!“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ