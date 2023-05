Bereits in vierter Generation führt Franz Bekehrti gemeinsam mit Gattin Liesa die Bekehrti GmbH. Zweimal musste das stark wachsende Unternehmen den Platz wechseln.

1919 gründete Johann Bekehrti in Palt eine auf Wirtschaftsöfen spezialisierte kleine Schlosserei. 1941 wurde an den neuen Standort in der Wienerstraße übersiedelt. 1961 übernahm der gleichnamige Sohn die Firma, die 1984 dann an Franz Bekehrti ging, der die Unterstützung seiner Frau Elfriede genoss.

1991 war der Standort wieder zu klein geworden, das Betriebsgebäude am Ziestelweg wurde angesteuert. 2010 übernahm Franz Bekehrti jun. das Steuer. 2013 erfolgte ein Zubau, um neue Maschinen und ein Hochregallager unterzubringen. Im selben Jahr stieg Gattin Liesa nach abgeschlossenem Studium in die Firma ein, 2014 gründete man eine Firma zur Verwaltung und Vermietung von Immobilien und zur Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes in Palt (www.dasmietich.at).

Auch bei Kleinaufträgen die richtige Adresse

Konstruktionen aus Metall, Holz und Glas sind heute der Schwerpunkt der Arbeit des erfolgreichen Unternehmens. „Wir sind auf öffentliche Gebäude und Wohnhausanlagen spezialisiert“, erklärt Inhaber Franz Bekehrti, „realisieren aber gerne auch Kleinaufträge im Privatsektor wie Reparaturen und Restaurationen.“ Wer etwa Geländer (Glas und Stahl), Überdachungen, Schiebetore oder individuelle Gartenmöbel sucht, wird bei der Firma in Palt garantiert fündig. Weiters im Portfolio des aufstrebenden heimischen Unternehmens: Balkone, Geländer, Handläufe, Stiegen, Stege, Türen ....

Gemäß dem Firmen-Motto „SONDER ist unser Standard“ wird größter Wert auf hochqualitative Arbeit gelegt. Als Referenzen können die Bekehrtis unter anderem Arbeiten in der Wiener Hofburg, dem Rathaus Wien oder der LASK-Arena in Linz anführen. Aktuell befindet sich eine der Baustellen in der Müllverbrennungsanlage Wien-Spittelau. Zur Realisierung der Kundenwünsche, bei der Planung und Fertigung im eigenen Betrieb erfolgen, stehen hochmoderne Anlagen wie eine Wasserstrahl- und eine Plasmaschneideanlage zur Verfügung. In Betrieb ist auch ein hochmodernes Hochregallager.

17 Mitarbeiter sind heute in der Bekehrti GmbH tätig, mehrere von ihnen seit vielen Jahren. Sie schätzen nicht zuletzt das familiäre Arbeitsklima.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ