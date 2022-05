„Stahl ist unser Werkstoff“

Mit hochwertiger, ISO-zertifizierter Produktion deckt das innovative Unternehmen ein sehr breites Teilespektrum ab. Durch jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Warm- und Kaltumformung, Stanzbearbeitung, Roboterschweißung und Zerspanung von Stählen punktet man bei Kunden im In- und Ausland. Weltmarktführer aus der Baubranche, Truck- & Trailerindustrie sowie namhafte Zulieferer der Automobilindustrie zählen zu den Kunden.

Nicht nur Produzent, sondern auch Partner der Kunden

„Ich hatte die Vision, in dieser Branche noch mehr zu erreichen, und wollte unser Unternehmen dadurch im Automobilsektor langfristig stärker etablieren“, erklärt Geschäftsführer Gernot Penn. „Nun bin ich stolz, unsere Bauteile nicht nur bei den größten Bauwerken, sondern ebenso in den Kraftfahrzeugen aus dem Premiumsegment und im Güterverkehr wiederzufinden. Ich freue mich zu sehen, wie wir gemeinsam diese Ziele verwirklichen. Wir sehen uns nicht nur als Produzent für unsere Kunden, sondern vielmehr als Partner“, erläutert er die Philosophie des Qualitätsführers bei Stahl-Fertigteilen. Ihre Kunden unterstützt die PENN GmbH immer bereits in der Anfangsphase eines neuen Projektes.

Zentrale in Imbach, seit 2007 auch in Stratzdorf vertreten

Der derzeitige Besitzer übernahm 1965 den familiären Schmiedebetrieb. In den darauf folgenden Jahren erfolgte der Kauf der Rehberger Gesenkschmiede der Firma Grabner. 1987 kam es zum Erwerb der Mehrheitsanteile der tschechischen Schmiede Mokov. Weitere wichtige Schritte waren 1991 der Ankauf des Betriebsareals in Imbach, dem heutigen Hauptstandort der PENN-Gruppe, und 2007 der Neubau des Standortes in Stratzdorf, den man bereits 2016 mit einem neuen Hallenzubau erweiterte. Aktuell wird die Produktionsfläche im Werk Stratzdorf um weitere 1.600 Quadratmeter erweitert.

Foto: PENN GmbH

Die Firma PENN bietet ihren Mitarbeitern vielseitige Beschäftigungsmöglichkeiten, sowohl im handwerklichen (Schmieden, Biegen, Sägen, Drehen und Fräsen) als auch im administrativen Bereich (Einkauf, Messtechnik, Konstruktion). Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Lehrlingsausbildung wird ein umfangreiches Wissensspektrum in den Bereichen Maschinenbau-, Werkzeugbau-, Zerspanungstechnik und Mechatronik vermittelt.

Durch die interne Ausbildung bei PENN werden Führungskräfte von morgen ausgebildet. Das Unternehmen erhält damit das angesammelte Know-how und reichert es außerdem stetig an. Um diese Aufgaben auch künftig mit dem gewohnten Erfolg meistern zu können, wird das Team permanent erweitert.

Aktuell offene Stellen findet man unter www.penn.at/penn/karriere/offene-stellen.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ