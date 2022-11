Viel mehr als nur eine Mühle

Schon im 16. Jahrhundert findet sich die erste urkundliche Erwähnung der heutigen Neumayr-Mühle. 1890 übernahm Andreas Eder den Betrieb, der in der Folge an seinen Ziehsohn Anton Neumayr überging. Der heutige Geschäftsführer Alexander Neumayr trat in die Fußstapfen seines Vaters Andreas und vereint Tradition und Moderne.

100-jährige Erfahrung, ein entsprechend großer Erfahrungsschatz und moderne Technik prägen den Mühlenbetrieb. Zentrale Aufgabe ist hier die Verarbeitung von Weizen, Roggen und Dinkel der Landwirte aus dem Kamptal zu Mehlen, Grieß und Schrot. Weil die wichtigsten Abnehmer Bäcker, Konditoren und Nahversorger in der Region sind, gibt es kurze Transportwege. „Unsere Produktion erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Umweltschutz“, verweist Neumayr außerdem auf das Kleinwasserkraftwerk, mit dem der Mühlkamp bereits seit über hundert Jahren für umweltschonende Energie für den Betrieb sorgt.

So sah die heutige Neumayr-Mühle um das Jahr 1900 herum aus. Foto: NOEN

Eine enorme Produktpalette bietet der Mühlenladen, in dem neben einer Vielfalt an Mehlen auch verschiedenste Zutaten für das Brotbacken offeriert werden. Qualitativ hochwertige Teigwaren, (Bio-)Müslis und Keks-Spezialitäten runden das Angebot ab.

Die breite Palette des Unternehmens vervollständigt der Landesproduktenhandel. Bauern aus der Umgebung bekommen hier Saatgut, Pflanzennährstoffe und Futtermittel. Eine große Auswahl an Weinbauprodukten, von Draht und Pfählen über Rebschutzhüllen bis zu Pflanzenschutzmitteln, ergänzt das bunte Angebot.

Alexander Neumayr: „So wie in allen anderen Tätigkeitsbereichen des Unternehmens liegt auch hier ein Schwerpunkt auf persönlicher Kundenberatung und Wissensaustausch.“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ