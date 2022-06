Wo Wohnträume wahr werden

„Wir machen Ihren Traum vom Wohnen wahr!“ Diesem Motto ist das Familienunternehmen Wimmer in Gföhl seit knapp neun Jahrzehnten treu.

1933 gründete Ferdinand Wimmer die Firma als Sattler- und Tapeziererbetrieb, nach seinem plötzlichen Tod 1953 führte Gattin Rosa das Unternehmen weiter und gliederte 1956 den Möbelhandel mit ein. Sohn Wilhelm und Gattin Judith bauten diesen zweiten Schwerpunkt weiter aus, und nun führen Günter und Eva Wimmer den Betrieb in dritter Generation.

Stillstand gibt es auch jetzt nicht. Günter Wimmer hat die HTL für Innenausbau in Mödling absolviert, Eva Wimmer, die aus einer Tischlerei im Weinviertel stammt, verdankt ihre Expertise dem Einrichtungskolleg in Kuchl. Der Betrieb des Vaters ist in die Geschäftstätigkeit in Gföhl eingebunden. „Damit können wir auf Sonderwünsche unserer Kunden hier besonders gut eingehen“, erklärt die Unternehmerin.

Günter Wimmer sieht „Beständigkeit und Sicherheit eines Familienunternehmens und den persönlichen Kontakt zum Kunden“ als Erfolgsgeheimnis. „Diese Konstanten ziehen sich bei uns durch die Jahrzehnte.“ Eine weitere Stärke ist eine budgetgetreue Planung, die sich genau an den Vorgaben des Kunden orientiert. Vom kleinen Budget bis zur High-End-Einrichtung wird hier jedem Wunsch entsprochen.

„Innenarchitektur für jeden und alle Lebensbereiche, gespickt mit den aktuellen Trends“ verspricht das Traditionsunternehmen mit sechs Mitarbeitern, wobei sich das Angebot von der Raumplanung über die Abstimmung der Farben bis zur Koordination der Professionisten und dem Finish mit Fensterdekoration, Teppichen und Lampen erstreckt.

Diese Leidenschaft wird in den Schauräumen in Gföhl auf rund 1.600 Quadratmetern Ausstellungsfläche auf ganz besondere Weise vermittelt. Als Besonderheit bietet das WimmerWohnen-Team die Visualisierung der Wohnraumplanung mittels 3D-Brille, um sie so im Maßstab 1:1 erlebbar zu machen.

