Mit Busam-Reisen um die Welt

Die Firmengeschichte beginnt 1881 mit einem kleinen Handwerksbetrieb in Lassee. Rudolf Busam I. eröffnete eine Schlosserei. In den Anfangsjahren wurde landwirtschaftliches Gerät produziert, aber auch repariert. Einen bis in die Gegenwart bedeutsamen Weitblick bewies sein Sohn, Rudolf Busam II. Er schuf nach dem Ersten Weltkrieg ein zweites Standbein für den Betrieb – den Personentransport mit motorisierten Fahrzeugen.

Der weit außerhalb der Ortschaft gelegene Bahnhof wurde fortan durch regelmäßige Fahrten mit dem Ortskern verbunden. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs bescherte diesem Busverkehr ein jähes Ende. So war nach vielen entbehrungsreichen Jahren die nächste Generation mit Rudolf Busam III. gefordert, nach Kriegsende den Betrieb wieder aufzubauen. Aus der Schlosserei war längst eine Reparaturwerkstätte geworden. Die Tankstelle und ein Elektrohandel waren in dieser Zeit weitere wichtige Geschäftszweige für das Unternehmen. Auch der Busbetrieb kam wieder in Schwung und wuchs schnell zum Hauptgeschäftsfeld.

Der nächste Generationenwechsel stand 1975 an. Rudolf Busam IV. übernahm und fokussierte sich voll auf das Busgeschäft. Er begann, jährliche Busreiseprogramme zu erstellen. Jedes Jahr gab es einen neuen Katalog mit einem immer breiter gefächerten Angebot. In 47 Jahren waren es 46 Kataloge, nur die Corona-Pandemie machte 2021 dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung.

Busam Reisen sorgt nicht nur für den Transport, sondern tritt auch als Veranstalter auf. Die Fahrten umfassen sowohl Tagestouren als auch länger dauernde Reisen wie die beliebte Fahrt zum Nordcap. Eine ebenso lange Erfahrung weist das Unternehmen im Schüler- und Linienbusverkehr auf.

Seit nunmehr fünf Jahren steht mit Rudolf Busam V. bereits die fünfte Generation in der Verantwortung. „Wir haben immer darauf geachtet, dass unser Unternehmen auf mehreren Standbeinen steht. Diese Strategie hat sich vor allem in den letzten beiden Jahren sehr bewährt und uns in die Lage versetzt, alle Mitarbeiter im Betrieb halten zu können“, erklärt der aktuelle Chef abschließend.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ