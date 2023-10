Der Kachelöfen-Spezialist

Den Grundstein des Familienbetriebs legte Johann Kaschütz im Jahr 1892, als er mit seinen beiden Söhnen in Rohrbach an der Gölsen eine Weicheisen- und Stahlgießerei gründete. Von den ersten Tagen der Produktion an waren es die Liebe zum Detail, das Bekenntnis zu höchster Qualität und die Leidenschaft für das Produkt, die die tägliche Arbeit prägten.

„Die 130 Jahre, die seither folgen sollten, haben wir Erfahrungen gesammelt, uns stetig entwickelt und unsere Produkte perfektioniert. Heute blicken wir stolz auf die Geschichte eines hochmodernen Traditionsbetriebs, der in fünfter Generation geführt wird“, sagt Unternehmer Bernhard Kaschütz. Und die sechste Generation steht mit Sohn Christoph (24) bereits in den Startlöchern.

„Unser Betrieb erlebt mittlerweile sein drittes Jahrhundert. Von der Gründerzeit im späten 19. Jahrhundert, der Zeit der industriellen Revolution, über ereignisreiche Tage im Wandel des 20. Jahrhunderts bis in das hochtechnologisierte digitale Zeitalter des 21. Jahrhunderts. Über all diese Jahre war es der Mut zur Innovation, der uns stets am Puls der Zeit produzieren hat lassen“, sagt der Unternehmer und betont, dass „die Kachelöfen das ausgefeilte Produkt technologischen Fortschritts sind mit gestalterischer Raffinesse und modernstem Herstellungsverfahren“.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist seit der Schließung der Gießerei im Jahre 1990 der Handel mit Gussteilen aller Art. Das Familienunternehmen nutzt seine Erfahrung aus fortschrittlicher Gießerei- und Ofentechnik konsequent, so auch in der Biomassebranche. Eine besondere Anerkennung war die Verleihung des Qualitätssiegels UZ37 2012. Das Umweltzeichen garantiert beste Emissionswerte bei Heizeinsätzen und die Einhaltung von Abfallvorgaben.

Hinter dem Unternehmen stehen 25 Menschen, die Spezialisten ihres Handwerks sind, die langjährige Erfahrung haben und die nötige Leidenschaft für das, was sie tun.

„Wir sind überzeugt, dass Qualität die beste Werbung ist“, sind Bernhard und Christoph Kaschütz stolz auf ihre erfolgreiche Firmengeschichte.

Daten & Fakten

Bernhard Kaschütz GmbH

Gründungsjahr: 1892. Geschäftsführer: Ing. Bernhard Kaschütz.

Kachelofentechnik, Handel mit Gussteilen aus Eisen, Stahl und Aluminium.

Adresse: Dreikreuzstraße 42, 3163 Rohrbach/Gölsen

Telefon: 02764/2401

Fax: 02764/7682

Web: www.kaschuetz.at

E-Mail: kaschuetz@kaschuetz.at

Johann Kaschütz gründete 1892 eine Grau- und Tempergussgießerei bei der „Mittermühle“ in Rohrbach. Foto: privat

Statement

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.