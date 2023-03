Der Spezialist für Landtechnik

Leopold Lunzer (1930-2022) gründete die Firma 1956, damals als Ein-Mann-Betrieb. Bis heute ist das auf Landmaschinen und Landtechnik spezialisierte Unternehmen einer der wichtigsten Wirtschaftsbetriebe von Kaum-berg. „Eine erste Serie von Zweiachs-Rungen-Anhängern verließ damals die Werkstatt“, erzählt Unternehmer Leopold Lunzer senior, dessen Sohn Leopold ihm seit zehn Jahren im Betrieb zur Seite steht.

Das erste Fahrzeug des Firmengründers war ein gebrauchter Krankenwagen, ein Opel-Blitz. „Dieser musste bald für den Transport großer Traktoren umgebaut werden“, berichtet Lunzer. 1960 erwarben seine Eltern ein Betriebsgrundstück mit Wohnhaus. Um das Geschäft zu beleben, ging 1967 auch eine Tankstelle in Betrieb.

Das Unternehmen wuchs, die Arbeit auch, und so musste der Fuhrpark erweitert werden. „Erste Ausstellungen unserer Fahrzeuge folgten. Immer mehr renommierte Firmen wurden am land- und forstwirtschaftlichen Sektor von uns vertreten“, sagt Lunzer senior. Ab den 1990er-Jahren wurde die Zeit schnelllebiger. Die Familie Lunzer konnte da mithalten, indem sie sich auf den Vertrieb von modernen Traktoren mit herausragendem Komfort der Marke Valtra spezialisierte. Später kamen Kesla, Claas und Lindner dazu. „Wir haben in Österreich den ersten Valtra-Traktor verkauft. Das Angebot an Forsttechnik wurde mit innovativen Maschinen erweitert“, zeigt sich Lunzer stolz auf das breite Produkt- und Dienstleistungsspektrum. 2002 wurde in einen modernen Betriebsstandort investiert, seit dieser Zeit wuchs auch der Personalstand.

„Der Mut meines Großvaters und sein strategischer Weitblick waren Grundlage für die heutige gute Positionierung der Firma Lunzer GmbH“, resümiert Leopold Lunzer junior. „Die Stärke des Betriebes liegt im umfassenden Angebot am Land- und Forstmaschinensektor und an der Kompetenz und Zuverlässigkeit der 22 Mitarbeiter“, so der 44-Jährige, der künftig die unternehmerische Verantwortung in dritter Generation übernehmen wird.

