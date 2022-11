Die Profis rund ums Holz

Das Sägewerk Brunner-Stern blickt auf eine lange und traditionsreiche Geschichte zurück. Bereits 1937 erwirbt Johann Brunner das Sägewerk „In der Mühle“. Dadurch hat er das Fundament für das Sägewerk, wie es heute ist, gelegt. „Unsere Geschichte ist feste Basis und Ausgangspunkt für die Entwicklung unseres Betriebes. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Vergangenheit uns als das definiert, was wir heute sind“, erklärt Melanie Anthofer.

Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Firma wurde im Jahr 2012 gesetzt. In diesem Jahr wurde in eine neue Anlage investiert, die Sägehalle und auch die Nebenprodukt-Silos wurden umfassend ausgebaut. „Neue Technologie und individuelle Anpassung von Maschinen in unserem Betrieb ist für uns wichtig, denn was heute das Beste ist, ist für morgen gerade gut genug“, erklärt Anthofer. Mittlerweile hat sich der Betrieb vor allem auf eine große Palette an Nadelschnittholz konzentriert.

Ob bei Schnittholz oder Hobelware, individuelle Kundenbetreuung und eine ausgezeichnete Qualität stehen bei dem Familienbetrieb immer an erster Stelle. Neben regionalen Klein- und Mittelbetrieben werden Industriebetriebe und Kunden im Ausland mit Holz aus Hohenberg versorgt. „In unserer Produktion verarbeiten wir vor allem heimisches Holz und achten auf Qualität. Wir sind dem einzigartigen Rohstoff Holz verpflichtet“, erklärt Anthofer.

Auf der Suche nach neuen Mitarbeitern

Neben der Zufriedenheit der Kunden ist dem Familienbetrieb Teamarbeit und Zusammenhalt wichtig. Derzeit sucht man beim Sägewerk Brunner-Stern Schlosser, Elektriker, Maschinisten, Staplerfahrer und einen Installateur. „Wir suchen vor allem Leute mit Engagement und Erfahrung, sollte es aber junge Leute mit großem Interesse geben, investieren wir gerne in die Ausbildung und stellen Lehrlinge ein“, so Anthofer. Als Sägewerk im waldreichsten Bezirk Österreichs will das Unternehmen in den nächsten Jahren weiterwachsen und seine Kapazitäten kontinuierlich ausbauen.

