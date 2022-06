Lilienfeld Familie wird großgeschrieben

Lesezeit: 3 Min

Obwohl der Familienname Engl durch die Heirat 1977 praktisch verschwunden ist und zu Zöchling wurde, blieb der Betriebsname Eng-Zöchling erhalten. Foto: Alexander Kortan

D as Gasthaus Engl-Zöchling in Rainfeld besteht bereits seit 1928. 2014 übernahmen Leopold Zöchling und Petra Zöchling den Familienbetrieb in vierter Generation.