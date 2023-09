Lilienfeld Feines vom Gasthof Pils

Anna Pils, Rafael Gründlinger-Pils und Tina Pils (von links) sorgen für kulinarischen Genuss aus der Region. Foto: Pils

V on der Taverne zum Landgasthof: So hat sich der Gasthof Pils in Rotheau entwickelt. Regionalität steht hier stets an erster Stelle.