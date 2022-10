Genuss mitten im Gölsental

Der Familienbetrieb Bekier bewirtet seine Gäste bereits seit 1957, mittlerweile schon in der dritten Generation, wobei die vierte bereits in den Startlöchern steht.

Das Gasthaus verfügt über eine Gaststube für etwa 30 Gäste, einen Saal für Feiern mit Platz für zirka 180 Gäste sowie einen Gastgarten, in dem 70 Personen bewirtet werden können. Neben der klassischen Bewirtung der Gäste mit Speis und Trank verfügt der Familienbetrieb auch über drei Komfortzimmer mit Dusche, WC und SAT-TV. Die Lage mitten im Gölsental lockt dabei immer wieder Wanderer, Radfahrer und – bei ausreichend Schneelage – Langläufer an. Derzeit verfügt der Betrieb über fünf Mitarbeiter.

„Im Moment haben wir einen Lehrling angestellt“, berichtet Geschäftsführerin Christa Bekier. Der Betrieb ist aber auf der Suche nach Verstärkung. „Wir sind eigentlich immer auf der Suche. Vor allem an den Wochenenden und bei Feiern brauchen wir Unterstützung. Dabei stellen wir nicht nur Junge ein, sondern auch gerne ältere Leute mit Erfahrung“, erklärt Bekier. In den letzten Jahren sei es immer schwieriger geworden, Personal zu finden. Diese Problematik würde man aber nicht nur im eigenen Gasthaus sehen, sondern in der gesamten Branche.

Familiärer Umgang und hausgemachte Speisen

Das Erfolgskonzept des Betriebs ist laut Bekier seit eh und je der familiäre Umgang im Betrieb: „Ich glaube, dass hier definitiv unsere Stärken liegen. Uns ist sehr wichtig, dass sich in unserem Betrieb alle wohlfühlen können.“ Besonders stolz ist die Geschäftsführerin auf die hausgemachten Mehlspeisen. „Da können sich auch noch einige Konditoreien eine Scheibe von uns abschneiden“, schmunzelt Bekier.

Ein besonderer Auftrag ist die Essenszubereitung für „Essen auf Rädern“. Das war während der Corona-Pandemie wichtig. Das Gasthaus kocht für die Aktion. Die Menüs werden von der Gemeinde ausgeliefert. „Diese Kooperation ist seit einigen Jahren ein toller Zusatzverdienst undwir sind stolz, hier helfen zu können“, berichtet die Geschäftsführerin.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ