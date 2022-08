Kaufmannsdynastie seit 1893

Schon als Kind verbrachte Georg Reithofer gerne Zeit im Geschäft seiner Eltern in Hainfeld. Das Bewahren der Familientradition ist Kaufmann Georg Reithofer bis heute ein Anliegen. Er leitet den Nahversorger, der 1893 von seinen Urgroßeltern gegründet wurde, nun in vierter Generation.

Georg Reithofer begann eine Feinkostlehre in Wien, arbeitete in Salzburg in einem Cateringbetrieb sowie bei Feinkost Käfer in München, bevor er 1997 den Lebensmittelmarkt der Eltern übernahm. 2017 erfolgten ein groß angelegter Umbau sowie die Neukonzeption des Marktes samt Bistro-Erweiterung. Doch nicht nur die Weiterentwicklung des ADEG-Marktes liegt ihm am Herzen, sondern auch die Koopera tion mit regionalen Produzenten. Manche beliefern die Reithofers schon seit über 100 Jahren.

25 Mitarbeiter und regionales Sortiment

„Die Gestaltung meines Angebots bereitet mir große Freude. Mit Produkten ansässiger Lieferanten kann ich ein ausgewähltes heimisches Sortiment anbieten“, berichtet Reithofer. Auf einer Verkaufsfläche von rund 700 Quadratmetern verfügt der ADEG-Markt mittlerweile über eine eigene regionale Abteilung. In dieser finden sich Säfte, Most, Honig, Wein, Nudeln und noch vieles mehr. Auch selbst gemachte Produkte wie frische Aufstriche und Salate nach Rezepten von Urgroßmutter Rosa Reithofer gehören zum täglichen Angebot. Seine 25 Mitarbeiter unterstützen den Kaufmann tatkräftig. Auch im Bistro und beim Catering setzt er auf die regionalen Produkte.

Seit dem ersten Tag liegt dem Kaufmann ein nachhaltiger und verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln und der Umwelt besonders am Herzen. Corona hat dabei ein neues Bewusstsein geschaffen: „Die Versorgung mit lokalen Produkten hat die heimische Wirtschaft in der Zeit der Pandemie gestärkt. Das Bewusstsein für Lokalität ist deutlich gestiegen, auch ihre nachhaltige Verwertbarkeit ist zu einem großen Thema geworden“, weiß Reithofer. Übrig gebliebene Lebensmittel spendet er daher an die „Team Österreich Tafel“ des Roten Kreuzes.

