Profi für Bau und Abfall

Das Familienunternehmen aus Hainfeld wurde 1954 von Johann Zöchling sen. als Transportunternehmen gegründet. Wurden anfangs Holz, Milch und andere Güter des täglichen Lebens transportiert, stand bald die Expansion in neue Geschäftsfelder an. „Eine logische Erweiterung“, wie es der 1956 geborene Sohn Johann Zöchling heute beschreibt, denn „begonnen haben wir als reine Transportunternehmung, dann folgten Baumaschinen und Kipplaster. Schließlich kam die eigene Rohstoffgewinnung in Kiesgruben und Steinbrüchen dazu.“

Heute ist die Zöchling- Unternehmensgruppe mit rund 550 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber und wichtigsten Wirtschaftsmotoren für die gesamte Region und in ganz NÖ, im Burgenland und in der Steiermark in den Bereichen Erdbau, Abbruch und Rückbau, Hoch- und Tiefbau, Transport, Rohstoffgewinnung, Recycling und Abfallverwertung, Metalltechnik sowie im Kfz-Handel. Nicht zu vergessen der erfolgreiche Einstieg in die Gastronomie mit dem Wiazhaus und die Bio-Landwirtschaft samt der Zucht der Galloway-Rinder im Gut Landsthal. Seniorchef Johann Zöchling betont, dass Klimaneutralität einen hohen Stellenwert im Unternehmen habe. Mit der Errichtung von Photovoltaikanlagen mit einer Kapazität von 4,5 Megawatt wird aktuell daran gearbeitet, die gesamte Firmengruppe energie- autark werden zu lassen.

„Inzwischen decken wir innerhalb der Unternehmensgruppe viele weitere Sparten ab, wie beispielsweise österreichweit eine der modernsten Anlagen zur Aufbereitung von Buntmetall“, ist Juniorchef Johannes Zöchling stolz, der das Familienunternehmen bereits in der dritten Generation leitet. In den letzten Jahren hat sich nicht nur das Leistungsspektrum der Zöchling-Gruppe vervielfacht. Deshalb wurde im vergangenen Jahr am Firmenstandort in Hainfeld ein topmodernes Office errichtet und damit die Grundlage zur Weiterentwicklung gemeinsam mit den Mitarbeitern geschaffen.

Foto: Firma Zöchling

Daten & Fakten

Zöchling-Firmengruppe

Gründungsjahr: 1954

Mitarbeiterzahl: 550

Wichtigste Geschäftsfelder: Rohstoffgewinnung & Transporte, Erdbau & Abbruch, Recycling & Deponie, Abfallverwertung

Regionen: NÖ, B, Stmk. & international (Bereich Abfallverwertung)

Telefon: 02764/7911Homepage: www.zoechling.atE-Mail:transporte@zoechling.at

Information

Markus Leopold, WKNÖ, Bezirksstellenobmann Lilienfeld

Foto: Wagner Tanja

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.