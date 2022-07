Qualität seit dem Jahr 1921

Die Geschichte des Kleiderhauses Putz beginnt bereits im September 1921. Damals eröffnete Johann Putz senior eine Schneiderei in Türnitz. Durch ausdauernde und harte Arbeit schaffte er es, trotz der damals schwierigen wirtschaftlichen Lage, den Betrieb langfristig zu etablieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Johann Putz verwundet heimkehrte, setzte er die Arbeit im Betrieb fort. 1960 übernahm dann schließlich Sohn Hans Putz das Geschäft. Ab 1986 gab es einen zweiten Standort für den Familienbetrieb. Man eröffnete am heutigen Standort Markt 30, der seit einer Renovierung 1989 auch der einzige Standort des Unternehmens ist. Hans Putz konnte das Geschäft weiterentwickeln und gewann Kunden aus nah und fern.

Die Konkurrenz aus St. Pölten machte es dem Familienbetrieb oft schwer, dennoch konnte man sich dank der qualitativ hochwertigen Ware und der ausführlichen Beratung durchsetzen.

Das Kleiderhaus Putz war in der Vergangenheit auch immer ein beliebter Arbeitgeber in der Re gion. „Wir hatten teilweise sechs Mitarbeiter und Lehrlinge im Betrieb, davon drei im Verkauf und drei in der Schneiderei“, erklärt Margarethe Putz. „Mittlerweile haben wir noch ein Mädel bei uns im Verkauf angestellt“, so Putz weiter.

Unternehmen feiert 100-Jahr-Jubiläum

Seit dem letzten Jahr gibt es für alle Kunden des Kleiderhauses auch etwas zu feiern. Der Türnitzer Familienbetrieb wurde 100 Jahre alt und hat deswegen eine Aktion gestartet: 50 Prozent gibt es für die Kunden auf alle Waren! „Wir haben so viel Ware, da mein Mann immer so gerne eingekauft hat, deswegen machen wir jetzt einen Abverkauf“, erklärt Margarethe Putz. Die Aktion gilt noch bis Ende August.

Auf die Frage, worauf man in den letzten Jahren besonders stolz sei, weiß Margarethe Putz gleich eine Antwort. „Unser Service und unsere Beratung werden immer sehr geschätzt. Das positive Feedback von Kunden bezüglich unserer Qualität ist schon sehr besonders“, erzählt Putz.

