Schindl-Brot seit 1891

Im Jahre 1891 übersiedelte Bäcker- und Müllermeister Anton Schindl mit seiner Frau Maria und sieben Kindern von Brand im Waldviertel nach Lilienfeld, wo er im Dörfl die Liegenschaft mit der heutigen Adresse Jungherrntalstraße 5 erworben hatte. Bereits damals erstreckte sich der Auslieferbereich auf die angrenzenden Ortschaften.

Mittels Pferd und Buckelkorb wurden zweierlei Sorten Brot (Weiß- und Schwarzbrot), einige Sorten Kleingebäcksorten und Striezel bis nach Eschenau, Wiesenbach, Traisen und Türnitz befördert. Nachdem Anton Schindl im Ersten Weltkrieg sein Leben verloren hatte, übernahm sein Sohn Alfred den Betrieb. Mit Fleiß und Ausdauer sowie der Hilfe seiner Frau Helen, die vier Kinder gebar, entwickelte sich das Familienunternehmen zu einem soliden Wirtschaftsbetrieb.

Moderne Technik trifft auf Tradition

Im Jahre 1979 übernimmt Sohn Alfred Schindl junior den Betrieb. Eine tiefgreifende Modernisierung und technische Erneuerung stellen für den Betrieb die Basis für einen kräftigen Wachstumsschub dar. Heute umfasst die Firma Schindl insgesamt 20 Mitarbeiter und verfügt über zwei Filialen in Lilienfeld. Mit einer Produktpalette von über 100 Brot- und Gebäckssorten steht der Lilienfelder Bevölkerung nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ ein großstädtisches Angebot zur Verfügung. Auch die Corona-Krise wurde von der Bäckerei gut überstanden.

„Die Pandemie hat uns natürlich getroffen, Stichwort Quarantäne. Sie hat uns auch gezeigt, dass gerade jetzt der Zusammenhalt wichtig ist. Unser bester Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben etwas ganz Tolles in dieser schwierigen Zeit geleistet“, erklärt Alfred Schindl. In Zukunft will man, trotz derzeit schwieriger Lage wegen Inflation, Pandemie und Personalmangels, die Kunden weiterhin mit hoher Qualität verwöhnen. In die Ausbildung hauseigener Lehrlinge kann das Unternehmen aber nicht investieren. „Die Nachtarbeit macht die Ausbildung von eigenen Lehrlingen unmöglich“, erklärt Schindl.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ