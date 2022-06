Lilienfeld Schuhmacher seit 1933

Lesezeit: 3 Min

Schuhmacher Thomas Bichelhuber: „Das Hauptgeschäft ist bei mir zwar nach wie vor der Verkauf, aber das Reparieren wird mehr …“ Foto: Alexander Kortan

T homas Bichelhuber führt das bekannte Familienunternehmen heute in Traisen in der dritten Generation. Er merkt, dass der Trend wieder mehr in Richtung Reparieren von Lederwaren geht.