Transporte, Spedition & Logistik

Vor 76 Jahren startete die Ära des Transportunternehmens entlang der Route Hainfeld-Wien. Ferdinand Bichler gründete das Familienunternehmen 1947 mit einem als Lkw umfunktionierten Autobus. 1971 übernahm Manfred Bichler senior die Geschäfte von seinem Vater. „Bereits nach kurzer Zeit ist das Angebot damals mit drei Lastwägen und mit Fahrten in die Bundesländer Salzburg und Oberösterreich erweitert worden“, schildert der heutige Geschäftsführer Manfred Bichler junior, der das Unternehmen in dritter Generation führt. 1982 übersiedelte der Familienbetrieb von Hainfeld nach Rohrbach an den heutigen Firmensitz.

„Mit diesem Schritt hat mein Vater die wichtigsten Weichen für die Zukunft gestellt“, betont Manfred Bichler junior, der die Geschäfte 1999 übernommen hat. Die Lkw-Flotte war bei der Übernahme auf 19 Lkw angewachsen, mehrere Lagerhallen waren errichtet worden. Der Fuhrpark wurde stetig erweitert. Über die Jahrzehnte folgten Spezialisierungen und Expansionen im Dienste bzw. nach Anforderungen der Kunden bis hin zum Komplettanbieter im Bereich Transporte, Spedition und Logistik.

Heute ist die Firmengruppe Bichler Spezialist für nationale Sammelverkehre und für Gefahrengut-Transporte. Zudem finden Zustellungen mit Ladebordwand oder Kran statt.

Seit 2008 ist die Firmengruppe Bichler auch in der Milchsammellogistik für die NÖM in Baden mit aktuell 14 Lkw-Zügen und 35 Mitarbeitern tätig. Vier Lkw-Züge sind für die Hackgutlogistik unterwegs. Das Firmenareal umfasst aktuell 33.000 Quadratmeter. Auf 9.000 Quadratmetern Hallenfläche wird Lagerlogistik ausgeübt. Neben Hochregal- und Blocklagerung gilt hier als Highlight das ADR-Lager für rund 1.000 Palettenstellplätze für gefährliche Güter.

Neben einem 1.500 Quadratmeter großen Bürokomplex mit modernster EDV-Technologie samt Telematikunterstützung in den Lkws befinden sich am Bichler-Areal die Werkstätte, eine moderne Lkw-Waschstraße und eine Diesel-Tankstelle, geöffnet von 0 bis 24 Uhr. Der Fuhrpark umfasst 85 Lkw. „Der Mitarbeiterstand, das wichtigste Kapital, ist auf 175 Personen angewachsen“, sagt Bichler.

