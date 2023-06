Transportprofis seit 1958

Das Traisner Familienunternehmen wurde im Jahr 1958 durch Johann und Emma Trost gegründet.

In den Aufbaujahren nach dem Krieg waren Transportdienstleistungen gefragt. Als erstes Fahrzeug im Betrieb wurde ein Traktor der Marke Steyr eingesetzt. Schon kurze Zeit später wurde der erste Lkw angeschafft. Bereits in den 1960er-Jahren investierten die Trosts weiter kräftig in den Fuhrpark. Mit der breiteren Aufstellung konnten dann neue Märkte erschlossen werden.

Sondertransporte für das im Bau befindliche ORF-Zentrum am Küniglberg oder Planengütertransporte wurden seit damals durchgeführt. Ende der 1980er-Jahre wurde dann der erste Mobilkran angeschafft. In den 1990er- und 2000er-Jahren wuchs das Familienunternehmen stetig. Es kamen die Betriebsstandorte Spratzern, Krems-Theiß und Traiskirchen hinzu.

„Gemeinsam mit unseren tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir es geschafft, über Jahrzehnte wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Als familiengeführtes Unternehmen hat man immer den langfristigen Erfolg im Blick. Ein hohes Qualitätsbewusstsein und lösungsorientierte Angebote stehen bei uns an oberster Stelle“, sagt Firmenchef Johann Trost. Der Fuhrpark umfasst 180 Lkw, 40 Mobilkräne und 30 Baumaschinen. Im Betrieb werden 230 Mitarbeiter beschäftigt. Planen- und Güterverkehr, Sondertransporte, Kranverleih, Erdbau, Maschinenverbringung, Schnellbaukran-Logistik, Hallenvermietung und die Hauswerkstätte zählen zu den Hauptabteilungen im Unternehmen.

„Es freut mich, dass ich mit meiner Schwester Theresa den Familienbetrieb in dritter Generation weiterführen darf. Wir sind stolz darauf, ein fest verwurzeltes, regionales Unternehmen zu sein“, betont Johannes Trost. Internationale Transporte durch ganz Europa sind heute für das Unternehmen selbstverständlich. „Gemeinsam mit unserem Team versuchen wir, stets am Puls der Zeit zu sein. Somit wollen wir sicherstellen, dass wir auch weiterhin ein starker Partner der Wirtschaft sind“, resümiert Trost.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ