Zuverlässigkeit seit 1931

Trotz der Pandemie konnte das St. Aegyder Autohaus Schagerl und Lielacher seine Kunden bestens versorgen. Der Kundenstock des Unternehmens zählt etwa 900 Kunden. Und es wird immer großer Wert auf persönliche und individuelle Betreuung gelegt.

Nach der Gründung als reine KFZ-Werkstatt im Jahr 1931 konnte die GmbH im Laufe der Zeit starke Partner für den Verkauf gewinnen. So ist man seit 1980 Partner von Mitsubishi-Motors und seit 2004 ist auch Hyundai Vertragspartner für Service und Verkauf. Damit wurde die Produktpalette in den letzten Jahren deutlich erweitert und den Kunden steht eine große Auswahl zur Verfügung.

Die Ausbildung von hauseigenen Lehrlingen ist dabei ein zentraler Punkt im Unternehmen. „Wir hatten in den letzten Jahren beziehungsweise Jahrzehnten immer durchgehend zumindest einen Lehrling, teilweise einen zweiten überschneidend. Besonders freuten wir uns erst kürzlich über das Berufsschul-Zeugnis unseres aktuellen Lehrlings mit lauter Einsern“, erzählt Geschäftsführer Gerhard Lielacher.

Die Firma besteht seit 1931 und ist mittlerweile in dritter Generation in Familienhand. „Wir führen den Betrieb seit dem Jahr 2000, also auch schon wieder 22 Jahre“, so Geschäftsführer Lielacher.

Die Pandemie als spezielle Herausforderung

Die Corona-Pandemie konnte das St. Aegyder Autohaus gut bewältigen. „Die aktuelle Covid-19-Pandemie hat uns anfangs sehr wenig betroffen. Die Lockdowns im Handel waren zwar da, aber dies wurde eigentlich immer wieder aufgeholt“, erklärt Gerhard Lielacher. Größere Probleme gibt es hingegen in der Lieferkette. Letztes Jahr traten dort die ersten Verzögerungen auf.

„Seit Anfang 2021 wurde die Liefersituation immer schlechter. Zugesagte Liefertermine halten nicht, generell herrscht Unsicherheit“, so der Geschäftsführer.

Und: „Chipmangel, Transportprobleme, Produktionsausfälle und letztlich auch Unsicherheit über die Umstellung auf alternative Antriebe begleiten momentan unsere Zukunftsaussichten“, weiß Lielacher.

