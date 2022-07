Als Familienbetrieb behauptet

Seit der Gründung im Jahr 1920 durch Alois Dörr ist die Glaserei in Marbach in Familienbesitz. Auch der Standort in der Marktstraße ist seit 1935 gleich geblieben. Da der Platz im Stammhaus begrenzt war, entschloss man sich zum Ankauf einer Werkstatt. Dank der guten Auftragslage musste jedoch wenige Jahre später eine weitere Werkstätte mit Glaslager gebaut werden, in der heute noch sämtliche Glasarbeiten erledigt werden. Im Jahr 1974 fand der nächste Expansionsschritt statt – die Familie Dörr erwarb das Nachbargrundstück und errichtete dort ein Geschäftslokal mit modernen Verkaufsräumen.

Zu dieser Zeit waren neben dem Kerngeschäft Spielwaren und Geschirrservice der absolute Verkaufsschlager. 1998 eröffnete Grete Dörr eine Kunstgalerie. Zahlreiche Vernissagen mit internationalen Künstlern sowie der Kunstsponsoring-Preis im Jahr 2001 vom Land Niederösterreich waren die Highlights dieser Zeit. Es gab aber nicht nur gute Zeiten: In den Jahren 1954, 2002 und 2013 sorgten die Jahrhunderthochwässer für verheerende Schäden in und am Gebäude. Mit viel Fleiß, Zusammenhalt und Teamwork konnten diese Rückschläge jedoch überwunden werden. 2016 übernahm Alexander Dörr die Geschäfte des Tradi tionsunternehmens in vierter Generation und führt seitdem die Glaserei in eine moderne Zukunft mit grenzenlosem Potenzial im Innen- und Außenbereich.

„Die heutigen Verwendungsmöglichkeiten des Werkstoffes Glas hätte unser Gründer im Jahr 1920 nicht für möglich gehalten. Damals wurden hauptsächlich Holzfenster verglast – heute ist Glas ein universeller Werkstoff, der in jedem Bereich der Architektur eingesetzt wird“, ist der nunmehrige Inhaber des Familienbetriebs überzeugt. So verändert sich die Zeit, und auch die Firma Dörr ist stets auf dem neuesten Stand der Technik, um den Kunden innovative, maßgeschneiderte Lösungen für ihren Wohnraum bieten zu können. Auch der Bereich Aus- und Weiterbildung hat traditionell stets einen hohen Stellenwert.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ