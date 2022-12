Backkultur seit über 100 Jahren

Familienbetriebe, die über Generationen hinweg erfolgreich geführt werden, sind ein Erfolgsgarant unserer Wirtschaft. Seit 1902 ist das Familienunternehmen „Haubis“ in Petzenkirchen ein wichtiger regionaler Arbeitgeber und hat sich der Tradition verpflichtet, die österreichische Backkultur zu bewahren und weiterzugeben. Dies gelingt mit bewährten Rezepturen, einem größtmöglichen Anteil an Handarbeit und mit ausgesuchten Zutaten – vor allem mit Getreide und Mehl aus Österreich. Mittlerweile zählen über 900 Mitarbeiter zum Familienunternehmen, die Österreich und einige Länder weltweit mit ofenfrischem Brot und Gebäck versorgen. Die Kombination von moderner Technik mit traditionellen Handwerk lassen Haubis beeindruckende Stückzahlen erreichen.

Durch den Einsatz regionaler Rohstoffe ist „Haubis“ ein wichtiger Partner für die Landwirtschaft in Österreich. Strenge Qualitätskontrollen sichern die Zufriedenheit der Kunden und Bäckermeister vor Ort. Selbst wenn „Haubis“ mittlerweile in ganz Österreich und sogar darüber hinaus präsent ist, vergisst man nie seine Wurzeln. Beim Traditionsunternehmen versteht man sich als Mostviertler mit Leib und Seele. Darum werden auch die Landwirte der Region durch den gezielten Rohstoffeinkauf in direkter Umgebung unterstützt. Darüber hinaus bieten die Produktionsstätten in Nieder- und Oberösterreich gut siebenhundert Menschen Arbeit beziehungsweise eine fundierte Ausbildung.

Als eigentümergeführtes Familienunternehmen ist „Haubis“ in der Lage, eigene Strategien zu entwickeln und zu verfolgen. Mit Handschlagqualität garantieren die Eigentümer für beste Produkte und engagierte Zusammenarbeit mit ihren Partnern. Bei „Haubis“ ist man aber auch stets offen für Neues. Vor allem die Wertschätzung ihres Handwerks lässt die Verantwortlichen stets nach vorne blicken und neue und innovative Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Beispiel ist „Das Haubiversum – Die Brot-Erlebniswelt“. Dort können Interessierte auf über 16.000 Quadratmetern einen Blick hinter die Kulissen der Backprofis werfen.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ