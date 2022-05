Die Sonnenuhr am Matterhorn

„Es macht mir immer noch Spaß“, schmunzelt Thomas Teufner. Mit seinen Händen formt er geschickt den Teig, hinter ihm landen die fertigen Brotlaibe bereits im Backofen. „Ich könnte mir ehrlich gesagt keinen anderen Beruf vorstellen.“ Der Name Teufner steht in Melk – und in der gesamten Region – für gelebtes Bäckerhandwerk. Und das schon seit über 50 Jahren.

Nicht alltäglich ist die Tatsache in diesem traditionellen Familienunternehmen, dass vom Gründer bis heute – und darüber schon hinaus – alle Besitzer den Vornamen „Johann“ tragen. Die sechste Generation (mit Meisterprüfung) scharrt schon in den Startlöchern.

Begonnen hat die erste Generation mit einer Schlosserei, bei der zweiten kamen dann Kirchturmuhren dazu, bei der dritten wurden zusätzlich Öfen gesetzt und bei der vierten Generation wurde in ein neues Zeitalter gestartet: Neben der klassischen Schlosserei wurde mit dem Bau von Sonnenuhren begonnen. Lag beim Start der Anteil der Sonnenuhren bei 20 Prozent, so ist man jetzt bei über 50 Prozent angekommen. Im Schlossereibereich stellt Johann Jindra fest, dass man wieder zum aktuellen Handwerk zurückkommt.

Geländer und Fenstergitter wurden bis Alicante in Spanien geliefert und auch in unserem Land nimmt der Absatz zu. Jindra: „Es ist alles Handarbeit, es werden keine Fertigteile verwendet.“ Herausragende Werke sind hier das öffentliche Mahnmal in Pöchlarn (Busunfall) und der Obelisk bei der Autobahn-Auffahrt in Loosdorf. Der Sprung in die Fertigung von Sonnenuhren erfolgte dann im Jahre 1980. Als man vor einer leeren Wand der Lager- und Maschinenhalle stand, wurde der Entschluss gefasst, „da muss etwas geschehen“. Johann IV. besorgte sich Fachbücher, blätterte in alten Journalen und dann ging es langsam los.

Angefertigt werden Wand- und Standsonnenuhren, wobei jede Uhr ein Unikat darstellt. Ins Schwärmen kommt der Schlossermeister über die Standorte: unter anderem in Kapstadt in Südafrika oder am höchsten Punkt, am Matterhorn in Zermatt auf 3.030 Metern Seehöhe, und natürlich in allen neun Bundesländern und in Österreichs Nachbarländern. In der Folge standen die Jindras Pate für den Sonnenuhrengarten, die Ausstellung „Sonne, Zeit und Ewigkeit“, das „Tal der Sonnenuhren“ und den Planetenwanderweg. Vor Corona kamen hier jährlich rund 5.000 Besucher nach Weiten, wo ihnen viel Wissenswertes bei Führungen vermittelt wurde.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ