Ein Herz für Familien

Wer sich nach einer Erkundungstour in der Schallaburg nach geschmackvoller Hausmannskost sehnt, denn zieht es nicht selten in das Gasthaus Kraus in Steinparz (Gemeinde Schollach). Es ist aber nicht nur die Lage, sondern die Regionalität und Gastfreundschaft, die viele anlocken. Maximen, die auf einer langjährigen Tradition bauen und ihren Anfang im Jahr 1880 finden.

In jenem Jahr erwarben Leopold und Maria Kraus das Gebäude und gründeten ein Gasthaus. Im Laufe der Zeit wurde der Betrieb erweitert, sodass auch die einstigen Stallungen rund um in das Gasthaus integriert wurden.

2020 übernahmen Markus und Anita Kraus die Geschicke des Familienbetriebs und erneuerten so manches: „Wir haben den Gastgarten umgestaltet und 2021 dann die Küche komplett umgebaut“, erklärt Markus Kraus, der im Gasthaus die Küche über hat. Die beiden führen den Betrieb nun in fünfter Generation, halten viele Traditionen aufrecht, verleihen ihnen aber eine eigene Note.

So mischen sich zwischen die vielen Stammgäste zahlreiche Touristinnen und Touristen. Auch ein Mittagsmenü steht für Arbeiterinnen und Arbeiter unter der Woche bereit. „Da muss man schnell sein, da viele nur eine halbe Stunde Mittagspause haben“, weiß Kraus.

Erfolgsrezept: „Man muss auf die Gäste eingehen“

Mit dem Stichwort „schnell“ fällt auch eines der Grundprinzipien des Betriebs: Qualität vor Quantität. „Viele Wirte schließen in der Umgebung. Es kommen mehr Leute zu uns. Da muss man sich entscheiden, ob man für die Masse oder für wenige, aber zufriedene Gäste kocht. Wir haben uns für Zweiteres entschieden“, erklärt er.

Über die Jahre haben sich auch die Ansprüche geändert, für die Wirte gilt daher: „Man muss immer auf die Gäste eingehen.“ Besonderes Augenmerk legen die dreifachen Eltern auch auf familienfreundliche Arbeitsbedingungen.

Das Gasthaus liegt in nächster Nähe zur Wallfahrtskirche Maria Steinparz und nur zwei Kilometer von der Schallaburg entfernt. Foto: nimozimmerhackl, Nimo Zimmerhackl Grafikdesign &

Daten & Fakten

Gasthaus Kraus

Steinparz 10

3382 Schollach

02754/7202

Mail: service@gasthaus-kraus.at

Web: www.gasthaus-kraus.at

