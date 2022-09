Familienbetrieb mit Tradition

Familienbetriebe, die über Generationen hinweg erfolgreich geführt werden, sind ein Erfolgsgarant unserer Wirtschaft. Der Obsthandel Lechner in Marbach ist einer dieser Vorzeigebetriebe.

Bereits 1906 begannen Barbara und Alois Lechner mit dem Verkauf von selbstangebautem und aus der Region zugekauftem Gemüse. Bereits im Jahr 1932 lösten die Lechners den Gewerbeschein und starteten so eine erfolgreiche, generationenüberdauernde Erfolgsgeschichte. Damals befand sich das Geschäft in Schallmarbach und man verkaufte die Produkte vor der Basilika in Maria Taferl. 1966 übernahm Sohn Alois II. die Geschicke des Unternehmens und baute ein neues Geschäft in Krummnußbaum.

Um stets frische Waren anbieten zu können, erweiterte Lechner das Geschäft um einen Kühlraum. Da die Anforderungen der Kunden stetig wuchsen, kaufte man am Naschmarkt in Wien auch exotischeres Obst und Gemüse und transportierte es mittels eigenem Lkw ins heimische Geschäft. Alois Lechner III. trat 1980 in den Familienbetrieb ein und führte ab 1982 eine Filiale in Ybbs. 1990 übernahm er den Betrieb von seinen Eltern. Nach mehreren Hochwässern verlegten die Lechners den Ybbser Betrieb in die Stauwerksstraße und in Marbach übersiedelte man ins EKZ. Dort fand man sowohl eine bessere Parkplatzsituation und auch eine verbesserte Sichtbarkeit des Geschäfts von der Bundesstraße aus vor.

Alois Lechner IV. trat nach einer Lehre zum Großhandelskaufmann 1985 in den elterlichen Betrieb ein und leitet diesen seit 2022. Seit Jahren werden auch Großverbraucher mit frischem Obst und Gemüse beliefert. Mit inzwischen sechs modernen Kühlfahrzeugen werden im Waldviertel, Mostviertel und im St. Pöltner Raum Kunden versorgt. Obwohl sich der Obst- und Gemüsehandel stark verändert hat und die Waren aus aller Welt kommen, legt man beim Marbacher Traditionsbetrieb nach wie vor sehr viel Wert auf regionale Produkte. Auch über die Zukunft des Unternehmens wird man sich keine Sorgen machen müssen, steht doch mit Alois Lechner V. bereits die nächste Generation parat.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ