Fünf Generationen in 140 Jahren

Schon sehr früh etablierte sich der Name Greul in der Gemeinde Texingtal als Huf- und Wagenschmied. Josef Greul, Ururgroßvater des heutigen Geschäftsführers Roland Greul, gründete das Unternehmen im Jahr 1882 in Texing. Im Jahr 1919 fand die Übergabe des Betriebes an seinen Sohn Karl statt. Dessen Nachfolger, ebenso Karl genannt, war Geschäftsführer in dritter Generation. Da dieser aber in Stalingrad inhaftiert wurde, übernahm kurzzeitig nochmals sein Vater die Geschicke der Firma. „Mein Großvater hatte Glück, dass er Hufschmied war. So konnte er in seiner Gefangenschaft überleben“, erzählt Roland Greul.

Den ersten großen Meilenstein seit der Gründung setzten die Greuls im Jahr 1959 mit dem Erwerb des heutigen Standortes, ebenso in Texing. „Mein Urgroßvater hat das Haus, in dem sich heute unsere Firma befindet, schon gemietet. Mein Großvater hat es im Jahr 1959 schließlich gekauft“, sagt Greul.

Dem Kauf folgten bald erste große Renovierungen und eine Neuorientierung der Firma. Schon vier Jahre später wurde um eine Werkstätte für Landmaschinen erweitert, die Schmiede blieb weiterhin erhalten.

Im Jahr 1979 übernahm Karl Greul, der Vater des heutigen Geschäftsführers, den Betrieb, erweiterte ihn schließlich um eine KFZ- und Schlossereiwerkstatt und den Handel, der im Jahr 2016 seinen Zubau erhalten hat.

Ein besonderes Gespür bewies Roland Greul bei der Eröffnung seines Online-Shops im Dezember 2019. „Wir mussten im Lockdown unseren Handel zusperren. Unser Online-Shop hat geboomt“, freut sich der Chef.

Damit ist die Firma Greul seit 140 Jahren Anlaufstelle in der Region für KFZ-Anliegen, Gartengeräte und sonstige Landmaschinen — persönlich als auch online. „Wir legen besonders Wert auf die persönliche und allumfassende Betreuung unserer Kundinnen und Kunden“, betont Roland Greul. „Vom Service übers Pickerl bis hin zu Reparaturen können wir alles anbieten. Durch unsere speziellen Geräte können wir auch Neuwagen reparieren, ohne dass diese die Garantie verlieren“, erklärt er.

