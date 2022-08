„Es ist schön, wenn man Wurzeln und Tradition hat“, sagt Anton Holzgruber, der Vierte, der diesen Namen trägt und für seine Bäckerei bekannt ist. „Tradition“ — ein Begriff, der die lange Geschichte der Bäckerei in St. Leonhard prägt und wofür Kundinnen und Kunden seit jeher den Betrieb schätzen.

Im Jahr 1846 wurde die Bäckerei am noch heutigen Standort in St. Leonhard gegründet. Lange Zeit blieb die Backstube ein reiner Familienbetrieb, mittlerweile zählt das Unternehmen einen Mitarbeiterstand von 24 Personen. Aber nicht nur personell, auch flächenmäßig und im Angebot hat sich der Betrieb im Laufe der Jahre vergrößert: Nachdem 1965 der Vater des heutigen Geschäftsführers die Konditormeister-Prüfung absolviert hatte, konnte neben Mehlspeisen und Süßwaren auch selbst gemachtes Speiseeis in das Sortiment aufgenommen werden. „Früher hat man nicht so einfach an jeder Ecke Speiseeis bekommen“, erzählt Holzgruber.

Schnell entwickelte sich die Bäckerei mit dem im Jahr 1966 hinzugefügten Kaffeehaus zum In-Lokal für die Bürgerinnen und Bürger aus St. Leonhard und Umgebung. „Die Leute sind im Anzug im Kaffeehaus gesessen, haben sich schick gemacht, um sich hier zu treffen, Kaffee zu trinken und sogar zu tanzen“, erzählt der Chef.

Mit den sich über die Jahrzehnte hinweg weiterentwickelnden Technologien und Anschaffungen der Familie Holzgruber war die Bäcker- und Konditor-Familie immer am Puls der Zeit und oft auch ihrer Zeit voraus. „Meine Großeltern haben die ersten Autos zum Ausliefern gehabt“, erzählt Anton Holzgruber stolz. Das „Gaifahren“ etablierte sich sehr schnell und wurde eines der Markenzeichen der Familie. Holzgruber blickt zurück auf eine lange Familientradition, viel Hingabe und Handwerkskunst, die er noch so lange wie möglich fortführen möchte. „Ich finde, es ist wichtig, sich auch den neuen Herausforderungen zu stellen, die in der heutigen Zeit auf uns zukommen“, betont er. Tradition, Ehrgeiz und Kreativität — das sind Prinzipien, für die die Bäckerei Holzgruber in St. Leonhard seit Generationen bekannt ist.

