Tradition trifft Fortschritt

Seit 1875 werden in der Tischlerei Wallner in Hürm hochwertige Möbel gefertigt. 2005 wurde Schwiegersohn Andreas Schöny offiziell Firmenchef. Den Namen der Tischlerei behielt er bei. Das Wesen der traditionellen Tischlerei ist immer noch allgegenwärtig, wobei man altbewährtes Handwerk heute mit modernen Ideen verbindet. Ganzheitliches Denken als Erfolgsrezept der FirmaZur Möbelherstellung steht der Firma eine rund 1.200 Quadratmeter große Werkstatt zur Verfügung, die mit digitalisierten Maschinen ausgestattet ist.

Neben der Produktion setzt die Tischlerei aber auch auf Beratung und Planung. Gerade Letztere ist Firmenchef Andreas Schöny ein besonderes Anliegen. „Wir setzen auf die Gesamtbetrachtung des Wohnens in der technischen Umsetzung als Tischler wie auch in der Innenarchitektur“, erzählt er. Bereits im Frühstadium und vor der Produktion werden demnach Einzelmöbelstücke im Gesamtkonzept des Wohnraums betrachtet. Damit spricht er auch einen Leitsatz der Firma an, der für die erfolgreiche Betreuung der Kundinnen und Kunden verantwortlich ist: „Bei uns werden Möbelhandwerk und Innenarchitektur im Haus umgesetzt. Dadurch können wir auch preiswerte Produkte und Lösungen bieten“, schildert Schöny. Küchenräume etablieren sich zum Dauerbrenner Die vollumfassende Betreuung der Kundinnen und Kunden über den Großteil der Wertschöpfungskette hinweg spiegelt sich auch in der Nachfrage wider. Diese würde sich laut Schöny derzeit sehr gut entwickeln. Auffallend ist insbesondere das rege Interesse an Küchenräumen: „Die sind immer ein großes Thema bei uns. Wir setzen sie auch häufig um. Küchen verschmelzen ja außerdem mittlerweile in Wohnräumen und werden daher auch im Gesamtkonzept betrachtet“, verweist der Firmenchef wieder auf das Credo des Traditionsunternehmens.

Tischlerei Wallner GmbH Kilber Straße 183383 Hürm 02754/8229 Mail: office@tischler-wallner.comwww.tischler-wallner.com

Seit der Gründung 1875 versteht sich die Tischlerei Wallner als Traditionsfirma, die Erfahrungen mit neuen Ideen verbindet. Seit 2005 ist die Firma in den Händen von Katja und Andreas Schöny.

