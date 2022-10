Viel Herzblut im Familienbetrieb

Eine wechselvolle Geschichte hat das Gasthaus seit seinem Beginn im Jahre 1827 erlebt. Ab diesem Jahr führte das Ehepaar Anton und Franziska Temper das Gasthaus, von 1868 bis 1907 waren Karl und Theresia Temper und von 1907 bis 1938 Johann und Christina Temper die Besitzer. Bis zum Jahre 1976 firmierte der Betrieb unter dem Familiennamen Temper, ehe von 1976 bis 1994 mit Johann und Hilde Schönauer erstmals dieser Name auftaucht. Die jetzige Generation mit Johann und Susanne Schönauer hat die Gaststätte im Jahre 1994 übernommen.

Im Laufe der Jahrzehnte, vor allem nach den Kriegsjahren, als die Räder stillstanden und das Haus nicht mehr der Zeit entsprach, wurde ein totaler Neubau notwendig. Es erfolgten Zubauten, die Tenne wurde im rustikalen Stil erbaut, wo die Gäste aus nah und fern zu gemütlichen Feiern zusammenkommen. Mit der Übernahme durch die derzeitige Generation erfolgte die Neugestaltung des Festsaales, um für sämtliche Anlässe wieder ein festliches Ambiente zu bieten.

"Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Gäste zufrieden sind"

Die zuletzt getätigten größeren Investitionen umfassten den Neubau eines Heizhauses und die Neueinrichtung der Küche. Insgesamt stehen für Gäste 21 Fremdenzimmer zur Verfügung. Angeschlossen ist auch eine Tabak-Trafik.

Das Haus Schönauer hat sich einen guten Namen, etwa mit Caterings, Spezialitätenwochen, Buffets, Hochzeiten und Oldie-Abende, erworben. Legendär sind die großartigen Tanzveranstaltungen vielerlei Art, wo im Festsaal um die 500 Besucher anwesend waren.

Großer Wert auf Regionales wird in der Gaststätte, ebenso wie im erworbenen Gasthaus Gramel in Pöchlarn, gelegt. Motto des Wirtsehepaares: „Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Gäste zufrieden sind.“ Und der Geheimtipp des Hauses hat es ebenfalls in sich: „Den Kaiserschmarren vom Chef des Hauses muss man einmal probiert haben!“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ