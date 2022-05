Vom Schmied zum Autohaus

Der Urgroßvater von Franz Eckl erwarb im Jahre 1885 eine Schmiedewerkstatt am Ufer des Weitenbaches. Im Laufe der Generationen wurde daraus das Autohaus Eckl an zwei Standorten.

Dieser Urgroßvater, Leopold Mistelbauer, übergab dann an seinen Schwiegersohn Josef Gruber, er führte den Betrieb durch die schwierigen Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Mitte der 1940er-Jahre taucht dann erstmals der Name Eckl auf. Als im Jahre 1964 Josef Gruber in den wohlverdienten Ruhestand trat, lenkte Franz Eckl sen. mit Leidenschaft die Geschicke der Landmaschinenwerkstatt und Schmiede weiter.

Im Jahre 1976 fassten der Sohn, ebenfalls Franz, und seine Frau Christa den Entschluss zum Gang in die Selbstständigkeit. Allmählich verlagerte sich das Kerngeschäft auf den Fahrzeughandel und Reparaturen. Bereits fünf Jahre später wurde der Grundstein für ein neues Autohaus in Würnsdorf gelegt.

Im Jahre 1976 erfolgte die Gründung des Einzelunternehmens – Kfz-Werkstättenbetrieb und Fahrzeughandel mit den Marken Ford und KTM, später kam dann Mazda (1983) dazu. Als zweiter Standort folgte im Jahre 1986 Ybbs. Stetiger Auf- und Ausbau standen an der Tagesordnung, ehe das Jahrhunderthochwasser im Jahre 2002 all dem einen Strich durch die Rechnung machte. Es erfolgte die nächste Herausforderung für die Familie Eckl, wobei auch Sohn Matthias ins Boot geholt wurde: die Übersiedlung von Ybbs nach Bergland direkt neben der A1 mit den Marken Mazda und Mercedes (später kamen noch Citroen und die Zweiradmarke Triumph hinzu).

„Dank unserer Mitarbeiterteams ist das Unternehmen zu einem der vielseitigsten Autohäuser im Wald- und Mostviertel geworden. Über 70 Mitarbeiter sind stets bemüht, die Kunden unseres Hauses fair und verlässlich zu bedienen“, betont Eckl.

